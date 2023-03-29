Dünyanın dört bir yanından geliyorlar! Araçların ucu bucağı yok | İşte uçurumun ucundaki türbe
Sivas’ta Yukarı Tekke Mezarlığında tam uçurumun ucunda bulunan Yukarı Tekke Camisi ve Abdulvahabi Gazi Hazretlerinin türbesinde Ramazan yoğunluğu yaşanıyor. Cami cemaatlerinden Halil Karakoç, cami içerisinde bulunan türbe ve şehzade kabirlerinin dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırladığını belirtti.
Sivas'ta bulunan Yukarı Tekke Camisi ve Abdulvahabi Gazi Türbesi 1972 yılında eski, küçük bir mahalle mescidi halindeyken Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce yıktırılarak yerine iki katlı yeni bir cami yaptırıldı.
Yüksek bir tepeye yaptırılan Yukarı Tekke Camisi, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in sancaktarı olduğu rivayet edilen Abdulvahabi Gazi ve Osmanlı Padişahlarından Kanunu Sultan Süleyman'ın oğlu Bayezid ve oğullarının da türbesini içinde barındırıyor.
Yukarı Tekke Camisi ve Abdulvahabi Gazi türbesi ve şehzadelerin türbeleri Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğradı.
Cami cemaatlerinden Halil Karakoç, cami içerisinde bulunan türbe ve şehzade kabirlerinin dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırladığını belirterek, "Burası Peygamber efendimizin sancaktarı Abdülvahabi Gazi hazretlerinin türbesi bulunuyor. Sultan Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Beyazıt ve Beyazıt'ın oğulları Osman, Orhan ve Abdullah'ta burada yatmaktadır." dedi.
Karakoç, "Memleketimizin ziyaret yerlerinden birisi. Buraya Türkiye'nin ve Dünyanın her yerinden ziyarete gelirler. Buraya dünyanın dört bir yanından geldikleri için çok kalabalık oluyor." ifadelerini kullandı.
"GELDİK VE DUAMIZI ETTİK"
Aydın Baygül, türbeye gelerek dua ettiklerinden bahsederek, "Benim babamın kabri de bu mezarlıkta. Mübarek Ramazan ayında kabir ziyareti yapalım dedik." dedi.
Baygül, "İzmir'den babamızı ziyarete geldik ve gelmişken Abdülvahabi Gazi Cami içeresinde bulunan mübarekleri de ziyaret edelim dedik. Geldik ve duamızı ettik. Burada Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Beyazıt ve torunları yatıyor. Geldik Allah kabul ederse duamızı edeceğiz" diye konuştu.
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