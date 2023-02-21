Enkazdaki hayat ağacı! Albüm ve fotoğraflar ağacın gövdesine asıldı

Kahramanmaraş'ta enkazda bulunan albüm ve fotoğraflar sahipleri bulsun diye bir ağacın gövdesine bırakılıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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