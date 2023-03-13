Depremde yıkılmıştı! O apartmandan geriye kalan fotoğraflar duygulandırdı
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkma sebep oldu. Hatay'ın İskenderun ilçesinde "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerde tamamen yıkılan Eda Apartmanı enkazından çıkarılan fotoğrafların da olduğu kişisel eşyalar, görenleri duygulandırdı. İşte büyük yıkımdan geriye kalan o fotoğraflar...
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı ilçede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan iki bloklu Eda Apartmanı'nın enkazını kaldırılma çalışmalarına da başlandı.
Çalışmalara güvenlik güçleri de eşlik ediyor.
Ekiplerin, iş makinelerinin de yardımıyla yürüttüğü çalışmalar sırasında yıkıntılar arasından çıkan kişisel eşyalar, depremzedelerin alması için açık bir alana bırakılıyor.
Enkaz içerisinden çıkanlar arasında yer alan madalya, sertifika, pasaport, cep telefonu, çanta, kitaplar ile fotoğraflar dikkati çekiyor.
Apartman sakinlerinin düğün ve nişan merasimleri, askerlik anıları, çocuklarıyla birlikte çekilmiş karelerinin yer aldığı birçok fotoğraf, görenleri duygulandırıyor.
Alanda bulunan telefon, tablet ve bilgisayar gibi eşyalar, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tutanakla teslim alınıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan İmsakiyesi 2023
- BİLSEM sonuç duyurusu geldi! Bireysel değerlendirme ne zaman? meb gov. tr BİLSEM sınav sonuçları 2023
- EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır, kaç günde onaylanır? 2023 EYT emeklilik başvuru sonucu sorgulama ekranı!
- Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitime hangi tarihte başlanacak? Nisanda hibrit sisteme geçilecek mi? 2023 YÖK Bakanı Erol Özvar son dakika!
- Kira yardımı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
- EYT olmadan 60 ay kazanç sağlanacak! 10 yıl prim yetiyor, SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! 15 yıl ve 3.600 günle emeklilik...
- Hac kesin kayıtları nereden, nasıl yapılır 2023? Hac kesin kayıt ücretleri ne kadar, açıklandı mı?
- Beklenen İstanbul depremi için korkutan senaryo! Naci Görür uyarıları peş peşe sıraladı, iki ile dikkat çekti! "Sadece deprem değil..."
- KYK borçları silinecek mi, borç yapılandırma paketine dahil mi? 2023 KYK kredi borç ödeme, sorgulama ekranı!
- 700 bin işçi için talepler listelendi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! 2023-2025 dönemini...
- Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 13 Mart puan durumu!
- Kamu Çerçeve Protokolü 2023 ne zaman imzalanacak? Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri bitti mi?