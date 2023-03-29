60 yıllık esnaftan Maraş çağrısı: Millet ’çarşı açık’ desin

Yaklaşık 60 yıldır çarşıda olduklarını anlatan Zarifoğlu, "İş olduğu için değil dostlar alışverişte görsün diye açtım. İş yaptığımızdan değil, 'çarşı açıkmış, alışveriş yapıyorlarmış, iş yapıyorlarmış' desinler diye açtık dükkanı. Kapattık dersem ne olur? Ben buraya para kazanmak için gelmedim. Millet çarşı açık desin, çarşıda bir hareket görünsün. Başka bir davamız yok." dedi.

Kahramanmaraş'tan ayrılan esnafa çağrıda bulunan Zarifoğlu, "Çarşının esnafının geri dönmesi lazım. Sanayinin açılması lazım. Sanayi harekete geçmediği müddetçe Maraş kalkınamaz." diye konuştu.

Bakır ürünler ve bakırdan süs eşyaları sattıklarını anlatan Zarifoğlu, özellikle dışardan gelenlerin alışveriş yaptığını ifade etti.