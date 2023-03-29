60 yıllık esnaftan Maraş çağrısı: Millet 'çarşı açık' desin
6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'taki tarihi Maraş Çarşısı'nda 60 yıldır esnaflık yapan Ahmet Zarifoğlu, "çarşı açık olsun" diye her gün dükkanında müşteri bekliyor. Bakırcı esnafı Ahmet Zarifoğlu, "Ben buraya para kazanmak için gelmedim. Millet 'çarşı açık' desin, çarşıda bir hareket görünsün. Başka bir davamız yok" dedi.
Dulkadiroğlu hükümdarı Alaüddevle Bozkurt Bey'in 1500'lü yıllarda taş ve ahşaptan inşa ettirdiği, 495 iş yerinden oluşan 9 girişli Maraş Çarşısı da 6 Şubat'taki depremlerden etkilendi.
Giyimden gıdaya, yöresel ürünlerden süs eşyalarına, takılardan bakır eşyalara kadar çok sayıda ürünün satıldığı çarşıda, esnaf da yavaş yavaş dükkanını açıyor. Çarşıda 60 yıldır bakır eşya satan Zarifoğlu, depremde kaybettiği yakınlarını defnettikten sonra dükkanını açtı.
Zarifoğlu, bakır işinin dede mesleği olduğunu söyledi.
Yaklaşık 60 yıldır çarşıda olduklarını anlatan Zarifoğlu, "İş olduğu için değil dostlar alışverişte görsün diye açtım. İş yaptığımızdan değil, 'çarşı açıkmış, alışveriş yapıyorlarmış, iş yapıyorlarmış' desinler diye açtık dükkanı. Kapattık dersem ne olur? Ben buraya para kazanmak için gelmedim. Millet çarşı açık desin, çarşıda bir hareket görünsün. Başka bir davamız yok." dedi.
Kahramanmaraş'tan ayrılan esnafa çağrıda bulunan Zarifoğlu, "Çarşının esnafının geri dönmesi lazım. Sanayinin açılması lazım. Sanayi harekete geçmediği müddetçe Maraş kalkınamaz." diye konuştu.
Bakır ürünler ve bakırdan süs eşyaları sattıklarını anlatan Zarifoğlu, özellikle dışardan gelenlerin alışveriş yaptığını ifade etti.
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