29 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sakarya Büyükşehir deprem bölgesinde iki konteyner kent kuruyor

Sakarya Büyükşehir deprem bölgesinde iki konteyner kent kuruyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2023 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
ABONE OL
Sakarya Büyükşehir deprem bölgesinde iki konteyner kent kuruyor

Büyükşehir Belediyesi, 11 şehirde yıkıma neden olan depremin izlerini silmek için seferber oldu. Büyükşehir, arama kurtarma çalışmalarının ardından altyapı, hasar tespit işlemleri ile Adıyaman ve Hatay’da geçici yaşam alanları oluşturuyor. Başkan Yüce, "Sakarya olarak depremin acısını en iyi biz anlarız. Bu düşünceyle ilk andan bu yana kardeşlerimizin yanındayız. Depremin izlerini silene kadar da buradayız" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA