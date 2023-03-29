TRT frekans ve uydu ayarı nasıl yapılır, kaçıncı kanalda? TRT Haber CANLI İZLE! İşte TRT HABER FREKANS AYARLAMA BİLGİSİ
TRT Haber frekans ayarları gündemdeki yerini aldı. 29 Mart Çarşamba 2023 tarihinde gerçekleşecek olan TOGG kura çekilişini canlı ve kesintisiz izlemek isteyenler TRT Haber canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki TRT Haber frekans ayarı nasıl yapılıyor? İşte adım adım frekans ayar ile ilgili detaylar...
TRT Haber frekans ayarları gündemdeki yerini aldı. 29 Mart Çarşamba 2023 tarihinde gerçekleşecek olan TOGG kura çekilişini canlı ve kesintisiz izlemek isteyenler TRT Haber canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki TRT Haber frekans ayarı nasıl yapılıyor? İşte adım adım frekans ayar ile ilgili detaylar...
TRT HABER TOGG KURASI CANLI İZLE!
Togg T10X kura çekilişi YouTube kanalı üzerinden ve TRT Haber ekranlarında canlı yayınlanacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar ve isim listesi duyurulacak.
Bu yıl teslim edilecek 20 bin araç için düzenlenen çekilişle, 29 Mart Çarşamba (bu akşam) saat 21.00'de TRT Haber'de canlı yayınlanacak.
TOGG kura çekilişini canlı olarak TRT Haber ekranlarından izlemek isteyenler "https://www.trthaber.com/canli-yayin-izle.html" linki üzerinden ulaşabilir.
TRT HABER FREKANS BİLGİLERİ
TRT HABER HD FREKANS BİLGİLERİ
SAMSUNG TV'LERDE NASIL FREKANS AYARLANIR
Samsung televizyonlarda ayarlar kısmına girip, uzman ayarlama kısmına gelip bu noktadan da manuel ayarlama menüsüne geçiliyor. Uyuduyu tara ekranı karşınıza çıktığında 'Transponder' sekmesine geliyorsunuz.
'Transponder' bölümüne geldiğinizde TRT Haber kanalında sıklıkla uyarı olarak gördüğünüz frekans bilgilerini yoksa televizyonuna ekleyerek ya da menüden 11794 (V/R) 30000 bölümünü seçerek frekans ayarlarınızı güncelleyebilirsiniz.
LG TV'LERDE FREKANS AYARI NASIL YAPILIR
LG televizyonlarda kumandanızda bulunan ayarlar sekmesine tıklayarak televizyonunuzun ayarlar bölümüne geliyorsunuz.
Bu menüden kanallar ve kanal tarama ayarları sekmesine tıklıyorsunuz
Manuel ayarlama menüsünden 'transponder' sekmesini tıklayıp TRT kanalınında uyarı olarak gelen frekans bilgilerini seçiyorsunuz. Bu işlemin ardından yukarıda gördüğünüz güncelleme butonuna tıklayıp kanalınızı güncelliyorsunuz. İşlem bitiminin ardından 6 kanal yüklendi ifadesini göreceksiniz. Bu işlemi başarılı bir şekilde uyguladığınızı gösterir. Bazı cihazlarda TRT frekans ayarları yapıldığında uydu kullanıyorsanız HD kanallarda yayın izlenememekte olup buna alternatif olarak TRT'nin kanal listesinde bulunan HD olmayan eklenmiş kanalları izlemenizi tavsiye ederiz.
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