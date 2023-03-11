Hükümet yeni önlemler için harekete geçti! Depremzede esnaf ve çiftçiye destek

ŞEHİRDEN GİDENİN HAKKI KAYBOLMUYOR: Deprem sonrası yerleşim yerini değiştiren kişilerin haklarının korunmasına ilişkin de düzenleme yapıldı. Buna göre, afet bölgesi kabul edilen yerlerde, bu tarih itibarıyla yerleşim yeri bulunan kişilerin yerleşim yerini değiştirmesi halinde, bu kişilere deprem dolayısıyla kanunlar, diğer mevzuat ve idari tasarruflar uyarınca tanınan haklar kayba uğramayacak. Depremde vefat edenlerin mirasçılarına, sigorta ve emeklilik şirketlerince ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nden yapılan ödemelerden de gelir vergisi kesintisi yapılmayacak.

EMSAL KİRA BEDELİ OLMAYACAK

Meclis'te kabuedilen yapılandırma kanunu kapsamında da depremzedeler için bazı düzenlemeler yapıldı. Buna göre, sahibi oldukları konutları depremden etkilenen vatandaşlara bedelsiz olarak tahsis eden konut sahipleri için emsal kira bedeli uygulanmayacak. Depremde ölenlerin mirasçılarına veraset yoluyla intikal eden mallarla bunların eşine, çocuklarına, anne ve babasına işverenlerce yapılan yardımların veraset ve intikal vergisinden istisna tutulacak ve işlem kolaylığı sağlanacak. Tutulması, muhafazası ve ibrazı zorunlu defter, belgeleri depremde zayi olan mükellefler için yetkili mahkemeye başvuru süresi 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıldı. Bu belgenin il veya ilçe idare kurullarından alınabilmesine imkân sağlandı.