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Osmaniye'de sanayi esnafı günler sonra dükkanlarını açtı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.02.2023
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Osmaniye’de sanayi esnafı günler sonra dükkanlarını açtı

Kahramanmaraş merkezli Osmaniye dahil 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, Osmaniye’de depremden etkilenen sanayi esnafı da dükkanlarını açmaya başladı.

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