Devlet tüm gücüyle sahada! Esnafın ve çiftçinin yaraları sarılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra 11 ilin yaralarının sarılması için devlet tümü gücüyle sahada konutlar için temeller atılırken esnafa tam destek sağlanıyor. Kamuya olan tüm borçları ya silindi ya da ödemeleri ertelendi. Bunun yanında çiftçinin yarası sarılıyor. Deprem bölgesinde hazine kredileri 1 yıl faizsiz ertelendi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

DEPREM BÖLGESİNE DESTEK SÜRÜYOR

ESNAF:

*Kamuya olan tüm borçları ya silindi ya da ödemeleri ertelendi

*Bürokratik işlemleri tamamen kolaylaştırıldı

*Geçici ticari alanlar, konteyner çarşılar kuruldu

*Devam eden krediler için yıl sonuna kadar erteleme geldi

*Esnafın hazine destekli kredi ödemeleri 6 ay faizsiz ertelendi

*Uzun vadeli faizsiz kredi imkanları açıldı

*250 bin TL 1 yıl ödemesiz 60 ay vadeli destek geldi

ÇİFTÇİLER

*Hazine kredileri 1 yıl faizsiz ertelendi

* 425 bin 275 çiftçiye 3.4 milyar lira ödendi

*Ayni ödenen mazot gübre destekleri nakit oldu

* 301 bin 472 üreticiye 2.8 milyar lira mazot gübre desteği

*9 bin 830 üreticiye 473 milyon 812 bin TL yem desteği