Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Esnafa geçici iş yeri imkanı sağlayacağız

KİRACILARA KONTEYNER İMKANI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Malatya'da açıklamalarda bulunurken, ağır hasarlı ve yıkılacak binalarda kesinlikle eşya alınmaması gerektiğini söyledi. Soylu ayrıca artçıların devam ettiğini ve bu binaların yanından dahi geçilmemesi gerektiğinin uyarısında bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

Bizim temel mantığımız şudur; Burada çok büyük bir afet oldu. Burada hiç kimseyi dışarıda bırakmayacak, destek olabileceğimiz şartları değerlendireceğiz.

Ev sahipleri de kiracılar da konteyner kentlere gelebilecek. Öncelik şart yakınlarını kaybedenlerde olanlar.

Malatya'dayız... Bundan önce de depremlerle karşılaştık. Malatya'lı kardeşlerimiz şunu bilsinler; Malatya'da işimizi tamamlamadık. Hep birlikte 4x4'lük yapmadan bu bölgeden deprem bölgesinden çıkmamız mümkün değildir. El birliğiyle yaptık, çıktık. Cenabı Allah zorumuzu kolaylaştırsın, milletimizi bize mahcup etmesin.