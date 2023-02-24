Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Esnafa geçici iş yeri imkanı sağlayacağız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum ''AFAD koordinasyonunda nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz'' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen esnaf için yeni çalışmalar yaptıklarını açıkladı.
Bakan Kurum'un açıklamalarından derlenenler şu şekilde:
Tüm Türkiye'mizin başı sağolsun. Bugün depremin 19. günündeyiz. Çalışmalarımızı düzenli, dikkatli bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Önceki gün yine Adıyaman'ımızda hem yerleşik yerler, hem konteyner kentlerin kurulumu için bir aradaydık. Bugün de Malatya'da bir aradayız. Yeni kararlarımızı istişare ettik. Alınması gereken kararları şehrin tüm bileşenleriyle, buradaki demografik yapı neyse hepsini içine alacak çalışmalarımıza başlıyoruz. İnşallah hep birlikte yeni Malatya'yı, yeni Doğanşehir'i yeni Akçadağ'ı inşa edeceğiz.
1 YIL İÇERİSİNDE TESLİM EDECEĞİZ
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onların talimatlarıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Söz verdiğimiz gibi yine burada konutlarımızı 1 yıl içerisinde etap etap teslim edeceğimizi yine burada belirtmek isterim.
CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK AFET KONUT SEFERBERLİĞİ
Bugüne kadar 1 milyon 316 bin binamızın incelenmesi tamamlanmıştır. Malatya nezdine baktığımızda yüzde 80 seviyesine gelmiştir. 173 bin binanın ağır hasarlı olduğunu veya yıkılacak olduğunun tespitini yaptık. İki deprem yaşadık. Malatyalı kardeşlerimiz ilk depremde evlerini terk ettiler. İkinci depreme de dışarıda yakalandılar. Biz bu kapsamda Cumhuriyet tarihini en büyük afet konut seferberliğini yürütüyoruz. Amacımız, alanımız ilk alanda rezerv alanlarda başlamak. Şehrin merkezlerinde master planlar hazırlıyoruz. Gerekli imar düzenlemesini de bu çerçevede yapacağız.
ESNAFA GEÇİCİ İŞ YERİ
AFAD koordinasyonunda nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz Esnafa geçici işyeri imkanı sağlayacağız. Çok kısa zamanda şehrin içindeki ticari alanların devamlılğı ve insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacağız. Bu yapıların inşasına kısa sürede başlayacağız.
DAİRE ALTI DÜKKAN OLMAYACAK
Malatya'mızda 500 konutumuzu belirlediğimiz Gelincik Tepesi'ne yaptık. Çalışmalara başladık. Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek, altında dükkan olmayacak.
KİRACILARA KONTEYNER İMKANI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Malatya'da açıklamalarda bulunurken, ağır hasarlı ve yıkılacak binalarda kesinlikle eşya alınmaması gerektiğini söyledi. Soylu ayrıca artçıların devam ettiğini ve bu binaların yanından dahi geçilmemesi gerektiğinin uyarısında bulundu.
Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:
Bizim temel mantığımız şudur; Burada çok büyük bir afet oldu. Burada hiç kimseyi dışarıda bırakmayacak, destek olabileceğimiz şartları değerlendireceğiz.
Ev sahipleri de kiracılar da konteyner kentlere gelebilecek. Öncelik şart yakınlarını kaybedenlerde olanlar.
Malatya'dayız... Bundan önce de depremlerle karşılaştık. Malatya'lı kardeşlerimiz şunu bilsinler; Malatya'da işimizi tamamlamadık. Hep birlikte 4x4'lük yapmadan bu bölgeden deprem bölgesinden çıkmamız mümkün değildir. El birliğiyle yaptık, çıktık. Cenabı Allah zorumuzu kolaylaştırsın, milletimizi bize mahcup etmesin.
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