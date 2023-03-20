Son dakika: Küçük kızıyla sel sularına kapılmıştı! Kayıp hemşire Fatma Tekdal’ın cansız bedenine ulaşıldı

Dalgıç ekipler, asker ve polisler ile AFAD, UMKE, Orman İşletme, Devlet Su İşleri ve itfaiye personellerinden oluşan 522 kişilik ekip, bu sabah arama çalışmalarına yeniden başladı. Tut ilçesinde bir yandan da Sel felaketinin izlerinin silinmesine çalışılıyor.