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Son dakika: Küçük kızıyla sel sularına kapılmıştı! Kayıp hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2023 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023
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Son dakika: Küçük kızıyla sel sularına kapılmıştı! Kayıp hemşire Fatma Tekdal’ın cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberleri... Adıyaman'da kaybolan 2 aylık hamile olan hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı. 1.5 yaşındaki kayıp kızının arama çalışmalarına devam ediliyor. Öte yandan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Depremin vurduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde salı gecesi başlayan sağanak yağış sırasında Ömerovası Deresi taştı. Tekdal ve Sarıkaya ailelerinin dere kenarındaki bahçeye yerleştirdikleri konteyner, taşkınla birlikte oluşan sel sularına kapıldı.

Konteynerdeki 8 kişi kendi imkanıyla kurtulurken, akıntıya kapılan 4 kişiden Selma Sarıkaya ile Emine Sarıkaya'nın cansız bedenleri bulundu.

ANNENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kaybolan ve çarşamba günü sabah saatlerinde arama çalışmaları başlatılan Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı. 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'a ise ulaşılamadı.

Dalgıç ekipler, asker ve polisler ile AFAD, UMKE, Orman İşletme, Devlet Su İşleri ve itfaiye personellerinden oluşan 522 kişilik ekip, bu sabah arama çalışmalarına yeniden başladı. Tut ilçesinde bir yandan da Sel felaketinin izlerinin silinmesine çalışılıyor.

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