Hatay’da deprem sonrası şaşırtan karar! Aynı apartman farklı hasar

"YERİN DİBİNE GİRİYORDUK"

Araçlar sayesinde kurtulduklarını belirten Kamacı, "Deprem sırasında araçlar bizi kurtardı. O araçlar olmasaydı biz de 5 katlı bina ile birlikte yerin dibine giriyorduk. Rabbim devletimize, milletimize aynı acıyı tekrardan yaşatmasın. Biz canımızı sağ kurtardık, Rabbim ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar versin. Kaldığımız binanın sonucu bu. 5 katlı bina yerle bir oldu. Biz de araçların sayesinde o enkazdan kurtulduk" dedi.