Hatay’da deprem sonrası şaşırtan karar! Aynı apartman farklı hasar
6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinin en çok hasar verdiği illerden olan Hatay’ın Defne ilçesinde oturduğu bina depremde hasar gören Gülay Mübarek’in bulunduğu 5 katlı apartmanda da yaşanan depremlerin ardından hasar tespit çalışması yapıldı. Yapılan hasar tespit çalışmasının ardından Mübarek’in oturduğu 1’inci kat ile 5’inci katta oturan komşusunun evi için “az hasarlı” raporu verildi. Ancak aynı binanın 3’üncü katında oturan başka bir komşunun oturduğu daire için ise “ağır hasarlı” tespiti yapıldı. İşte ayrıntılar...
Evi için "az hasarlı" tespiti yapıldığını vurgulayan Gülay Mübarek karara şaşırdığını söyledi:
"Oturduğum 5 katlı bina hasar almıştı. Bu hasar meydana gelen ikinci depremde daha da arttı. Depremden sonra hasar tespit çalışması için gelen ekipler tespit sonuçlarını e-devletten görebileceğimizi söyledi. Tespit çalışmalarından günler sonra e-devletimize gördüğümüz şeye şaşırdık. Aynı apartman için, benim tespit raporumda 'az hasarlı' denilirken, başka bir komşumum e-devletinde ise 'ağır hasarlı' olduğu görülüyor."
Milliyet'in haberine göre, Mübarek, "Bende yer alan bilgiye göre, güçlendirme yapılıp binada oturulabilir, diğer komşudaki bilgiye göre ise binanın yıkılması gerekiyor. Benim dışımdaki başka bir komşuma da 'az hasarlı' denilmiş. Oysa oturduğumuz binanın çatısı, balkonları ve arka cephesi yok." dedi.
İlk depremde iş yerlerinin bulunduğu alt katı çöken, üst katları sağlam kalan binadan ailelerin sağ olarak çıktığı öğrenildi. İkinci depremle birlikte diğer katları da çöken binanın sadece üst katı kaldı. O binadan sağ çıkan Onur Kamacı, nasıl kurtulduklarını anlattı.
"YERİN DİBİNE GİRİYORDUK"
Araçlar sayesinde kurtulduklarını belirten Kamacı, "Deprem sırasında araçlar bizi kurtardı. O araçlar olmasaydı biz de 5 katlı bina ile birlikte yerin dibine giriyorduk. Rabbim devletimize, milletimize aynı acıyı tekrardan yaşatmasın. Biz canımızı sağ kurtardık, Rabbim ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar versin. Kaldığımız binanın sonucu bu. 5 katlı bina yerle bir oldu. Biz de araçların sayesinde o enkazdan kurtulduk" dedi.
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