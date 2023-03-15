Asrın felaketinde uçağı kaçırdığı için hayatta kaldı ama..."Tüm sıfatlarım gitti, artık kimsenin evladı değilim"
Asrın felaketinden önce 3 günlüğüne İstanbul’a giden Cemil Yurtseven, bir gün önceki dönüş uçağı iptal olunca Hatay’a dönemedi. Uçuşun iptal olmasıyla hayatta kalan Yurtseven, anne babası ve kız kardeşi dahil 7 akrabasını kaybetti. Hayatta kaldığına sevinemeyen Yurtseven’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri yaktı.
Hatay'da yaşayan Cemil Yurtseven, depremden 3 gün önce İstanbul'a gitti. 5 Şubat'ta da dönecekti. Ancak uçağı iptal olunca Hatay'a dönemeyen Yurtseven, istemeyerek de olsa İstanbul'da kaldı. Dönemediği 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler yaşandı. Depremde Cemil Yurtseven'in ailesinin Antakya ilçesindeki 75. Yıl Apartmanı yerle bir oldu. Talihsiz gencin öğretmen babası, annesi, ile kız kardeşinin de aralarında bulunduğu 7 yakını enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.
TÜM AİLESİNİ KAYBETTİ
Sabah'ın haberine göre, kurtulduğuna sevinemeyen Cemil Yurtseven'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Annem Gamze Yurtseven babam Hasan Duman Yurtseven, kardeşim, İlayda Yurtseven, dedem Cemil Yurtseven, babaannem Melek Yurtseven, halam Aslı Durdu, kuzenim Cansu Durdu'yu kaybettik. Başımız sağ olsun. Bu süreçte mesaj atan, arayan, yanımda olan tüm dost, arkadaş akrabalarımdan Allah razı olsun. İyi ki varsınız" dedi.
ARTIK KİMSENİN EVLADI DEĞİLİM, ABİ DEĞİLİM
Talihsiz gencin diğer paylaşımları ise yürekleri dağladı:
"Biz mutluyduk, 3 günlüğüne İstanbul'a gitmiştim. Dönüş uçağım iptal oldu. Gecesi de deprem. Nereden bileyim hepsini son görüşüm olacağını, bir daha öpemeyeceğimi, sevemeyeceğimi. Tüm sıfatlarım gitti, artık hiç kimsenin evladı değilim, artık abi değilim. Aile WhatsApp grubumuz da tek başıma kalmışım. Allah'ım bu nasıl bir sınav, nasıl bir acı."
Cemil Yurtseven, "Her salah olduğu gibi bu sabahta ailemin vefatından bir haber, annem babam beni aramış mı diye elim telefonun ekran kilidine gitti. Öyle baktım aramamışlar, aramıyorlar. Bir daha beni hiçbir zaman aramayacaklarını kabullenmek istemiyorum. İlaydam, komik videolar atmıyor bana, telefonda gezinirken. Bazen komik videolara denk geliyorum. İstemsiz gülüyorum. İlayda'ya atayım diyorum. Atıyorum ama o görmüyor, meleğim görmüyor." dedi.
Yurtseven, "Hayatımda bir sürü gelişme oluyor bu sıralar. Hemen akşam eve gideyim de anlatayım diyorum. Sonra aklıma geliyor, bu gelişmenin aslında onlar yanımda olmadan ne kadar anlamsız olduğunun farkına varıyorum. N yapayım bilmiyorum. Sizi geri getiremem meleğim ama size sözüm olsun sizin isimlerinizi yaşatacağım anlarım." ifadelerini kullandı.
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