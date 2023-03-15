Asrın felaketinde uçağı kaçırdığı için hayatta kaldı ama..."Tüm sıfatlarım gitti, artık kimsenin evladı değilim"

Cemil Yurtseven, "Her salah olduğu gibi bu sabahta ailemin vefatından bir haber, annem babam beni aramış mı diye elim telefonun ekran kilidine gitti. Öyle baktım aramamışlar, aramıyorlar. Bir daha beni hiçbir zaman aramayacaklarını kabullenmek istemiyorum. İlaydam, komik videolar atmıyor bana, telefonda gezinirken. Bazen komik videolara denk geliyorum. İstemsiz gülüyorum. İlayda'ya atayım diyorum. Atıyorum ama o görmüyor, meleğim görmüyor." dedi.