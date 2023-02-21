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Enkaz ortasında anı arayışı! Depremzedeler molozlar arasında anılarını aradı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.02.2023 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
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Enkaz ortasında anı arayışı! Depremzedeler molozlar arasında anılarını aradı

A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş ve kameraman Gökhan Arıkan enkaz kaldırma çalışmalarını görüntülüyorlardı. O sırada bir teyze açılarına takıldı. Koca enkazın içinde anılarını arıyordu…

Koca bir enkaz ve içinde evini, anılarını arayan bir kadın... Bir kare ne kadar acıtabilirse o kadar acıtıyor işte..

Sahi neredeydi evi? Daha birkaç hafta öncesine kadar anahtarıyla girdiği yuvası neredeydi? Şimdi hangi kapıyı çalacak, nereyi evi bilecekti?

Hiçbir merdiven yormamıştı onu belki de bu kadar düşe kalka ilerlemekten artık bitkin düşmüştü. İyiyim diyordu ama değildi... Eline ilişen eşyalara bakıyor, anılarını arıyordu.

Anıları neredeydi? Bu koca enkazın arasında bulabilir miydi? Arada bir kaldırıp başını çaresizce etrafa bakıyordu. Elindeki battaniyesini ise hiç bırakmıyordu.

Sanki ilerledikçe arkasında bıraktığı molozları sırtına alıyordu. O kadar ağırdı yükü. Sonra bir el uzandı ona doğru: Mehmetçik! Ellerinden tutup çıkardılar o yığınların arasından. Elinde sadece battaniyesi ve birkaç eşya.

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Enkaz ortasında anı arayışı! ENKAZ ORTASINDA ANI ARAYIŞI!

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