İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler! Baskına gelip bıçaklandılar

"DAHA ÖNCEDEN TRAFİKTE BİR HUSUMETLERİ OLMUŞ"

Olayla ilgili konuşan İsmail Keş, "Tekelin önünde 2 kişi bekliyordu, biz de müşteriler geldiği için içeri girip çıkıyorduk. Yukarıdan 4-5 kişi geldi. Onların üzerine hücum ettiler, kaskları falan attılar. Onları da bıçaklamışlar gerçi olayı tam anlamıyla göremedik ama onlar da onları bıçaklamışlar. Biri orada yatıyordu, diğeri marketin önüne geldi, 'abi polisi arar mısın' dedi. Ben ekipleri aradım, ekip geldi onları da hastaneye götürdüler. Öyle bir kavga oldu, Allah yardım etsin. Yaralananların durumu iyiymiş aldığımız haberlere göre. Diğer arkadaşlar da ne olduklarını tam bilmiyoruz, herhangi bir şey olsaydı duyardık ama hayati tehlikeleri falan yokmuş, iyilermiş. 5-6 kişi 'nerede bunlar, kim bize böyle kabadayılık yapıyor' demiş. Daha önceden bir husumetleri olmuş bunların trafikte, yol verdin, vermedin kavgası. Öyle bir tartışmaları olmuş" dedi.

BIÇAKLI SALDIRGAN ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Gözaltına alınan iki şahsa ifadelerinin alınmasının ardından "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen iki şahıs, çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.