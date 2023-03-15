İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler! Baskına gelip bıçaklandılar
Dehşete düşüren olay İstanbul’da meydana geldi. Etiler’de trafikte yol verme sebebiyle tartıştıkları motorkuryeyi dövmek için çalıştığı işyerine gelen 2 şahıs, çıkan kavgada motorkuryenin arkadaşı tarafından bıçaklandı. Kavga anları kameralara yansırken, bıçaklı saldırgan ve arkadaşı Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Etiler'de önceki ay meydana gelen olayda motokuryelik yapan Aziz D., trafikte meslektaşı iki şahısla tartıştı. Olayın ardından iki şahıs, tartıştıkları Aziz D.'yi dövmek için işyerinin önüne geldi. Burada başlayan tartışma, Aziz D.'nin arkadaşı olan Ergün D.'nin bıçak çekmesiyle kavgaya dönüştü. Kavgada çok sayıda kişi araya girerken Ergün D., kavgaya gelen 21 yaşındaki Mehmet K.'yı kalçasından ve sırtından, Mustafa Ö. ise koltuk altı ile göğsünden ağır şekilde yaralandı.
TRAFİK TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Bıçaklı kavga anları kameralara yansırken, iki saldırgan koşarak kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kuryeleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralılardan Mustafa Ö.'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ SALDIRGANLARI YAKALADI
Kavganın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda bıçaklı saldırganın Ergün D. olduğu tespit edildi. Şahıs ve trafikte kavgaya karışan arkadaşı Aziz D., Beşiktaş polisi tarafından yakalandı.
"DAHA ÖNCEDEN TRAFİKTE BİR HUSUMETLERİ OLMUŞ"
Olayla ilgili konuşan İsmail Keş, "Tekelin önünde 2 kişi bekliyordu, biz de müşteriler geldiği için içeri girip çıkıyorduk. Yukarıdan 4-5 kişi geldi. Onların üzerine hücum ettiler, kaskları falan attılar. Onları da bıçaklamışlar gerçi olayı tam anlamıyla göremedik ama onlar da onları bıçaklamışlar. Biri orada yatıyordu, diğeri marketin önüne geldi, 'abi polisi arar mısın' dedi. Ben ekipleri aradım, ekip geldi onları da hastaneye götürdüler. Öyle bir kavga oldu, Allah yardım etsin. Yaralananların durumu iyiymiş aldığımız haberlere göre. Diğer arkadaşlar da ne olduklarını tam bilmiyoruz, herhangi bir şey olsaydı duyardık ama hayati tehlikeleri falan yokmuş, iyilermiş. 5-6 kişi 'nerede bunlar, kim bize böyle kabadayılık yapıyor' demiş. Daha önceden bir husumetleri olmuş bunların trafikte, yol verdin, vermedin kavgası. Öyle bir tartışmaları olmuş" dedi.
BIÇAKLI SALDIRGAN ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Gözaltına alınan iki şahsa ifadelerinin alınmasının ardından "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen iki şahıs, çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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