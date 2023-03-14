AFAD: Akdeniz'de 5.3'lük deprem meydana geldi | 2023 son depremler
Son dakika: AFAD, Akdeniz açıklarında saat 19:35'te 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 4.22 kilometre olarak bildirildi.
AFAD açıklaması şöyle:
Büyüklük: 5.3 (Mw) Yer: Akdeniz Tarih: 2023-03-14
Saat: 19:35:58 TSİ Enlem: 35.556 N
Boylam: 21.818 E Derinlik: 4.22 km
AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
14-03-2023 19:37:32 37.712 37.479 8.96 ML 1.7 Gölbaşı (Adıyaman) 562859
14-03-2023 19:35:58 35.556 21.818 4.22 MW 5.3 Akdeniz 562858
14-03-2023 19:30:35 38.225 38.075 7 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) 562854
14-03-2023 19:22:53 36.052 36.141 4.78 ML 2.1 Yayladağı (Hatay) 562860
14-03-2023 19:17:19 38.145 36.6 6.98 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş) 562856
14-03-2023 19:16:22 38.237 37.434 7 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 562857
14-03-2023 19:08:54 38.267 37.835 7.06 ML 1.5 Akçadağ (Malatya) 562853
14-03-2023 19:07:15 38.053 37.758 7.43 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) 562855
14-03-2023 19:02:37 38.042 37.727 7.49 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya) 562852
14-03-2023 18:58:55 37.57 37.273 10.53 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş) 562849
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