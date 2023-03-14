AFAD: Akdeniz’de 5.3’lük deprem meydana geldi | 2023 son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Akdeniz'de saat 19:35'te 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 4.22 kilometre olarak bildirildi.