Deprem bölgesinde korkutan yangın!

Çıkan yangın kısa sürede büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makineleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalelerde bulunurken söndürme çalışmalarının devam ettiği ve fabrikada büyük çapta maddi hasarın yaşandığı öğrenildi. Öte yandan yangından dolayı ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.