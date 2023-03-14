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Deprem bölgesinde korkutan yangın!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2023 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
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Deprem bölgesinde korkutan yangın!

Asrın felaketinin vurduğu Adıyaman’da faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu. Çıkan yangın kısa sürede büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makineleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken fabrikada büyük çapta maddi hasarın yaşandığı öğrenildi. Öte yandan yangından dolayı ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiş ve binlerce bina yıkılmıştı.Depremin vurduğu Adıyaman'da Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Çıkan yangın kısa sürede büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makineleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalelerde bulunurken söndürme çalışmalarının devam ettiği ve fabrikada büyük çapta maddi hasarın yaşandığı öğrenildi. Öte yandan yangından dolayı ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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