Asrın felaketinde 2 çocuğu ile kız kardeşi ve yeğenini kaybeden kadının gözyaşı dinmiyor: Depremden kaçtık dedik, içine gömüldük

Yaşadığı acının tarifsiz olduğunu belirten Yavuz, "Çocuklarımı evimin çevresinden 2 metre uzağa göndermezdim. Okula götürüp getiriyordum. Çok zor, Allah herkese sabır versin. Evlat acısı hiçbir şeye benzemezmiş. Diğerleri de ciğerlerimdi. En küçük bacımdı, yeğenimdi. Depremden kaçtık dedik, içine gömüldük." ifadelerini kullandı.

Selçuk Yavuz da ilk depreme üniversite öğrenimi için bulunduğu Kahramanmaraş'ta öğrenci yurdunda yakalandığını, ardından ailesiyle mezraya döndüğünü belirtti.

İkinci depremde yıkılan evlerinin enkazından kurtarıldıklarını dile getiren Yavuz, "Kardeşim benden uzakta oturuyordu, nasıl geldi anlamadım sallantıda, yanıma düşmüş. Elimden bir şey gelmedi, çok zordu. Allah yardımcımız olsun, çok zor şeyler yaşadık. Devletimizden Allah razı olsun, çok yardımcı oluyorlar." diye konuştu.

ÖLEN ÇOCUKLARININ ÖĞRETMENLERİYLE TELEFONLA KONUŞTU

Aileyi ziyaret eden Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar ise depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Deprem sonrası bu acı haberi duyunca gerçekten yüreğimiz sızladı, çok büyük hüzün yaşadık." dedi. Anne Döne Yavuz'un talebi üzerine Akpınar, vefat eden çocukların öğretmeni olan ve depremin ardından Kayseri'ye giden Sevgihan Çiftçi'yi telefonla aradı.

Yavuz, telefonla görüştüğü Çiftçi'ye "Kuzularımın belki sende kokusu vardır, ne olur bir kere yanıma gel. Okula gidiyorum bulamıyorum, belki oralarda kuzularımın kokusu vardır. Sana sarılıp kuzularımın kokusunu alırım. Ben kuzularımı nerede bulayım?" diye konuştu. Çiftçi, teskin etmeye çalıştığı Yavuz'un en kısa zamanda yanına geleceğini söyledi.