Ankara’da taksi otobüs durağına daldı! Yaralılar var

İlk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada durak çevresinde park edilen bazı araçlar da hasar gördü. Yunus Emre Caddesi'nde iş yeri bulunan Taner Sarıkaya, patlamaya benzer bir ses duyduğunu, dışarı çıktığında yaralıları gördüğünü belirterek, ambulanslara yardımcı olduklarını anlattı.