Vatandaş yönünü "güvenli limana" çevirdi! Kuyumcularda altın kuyruğu

ABD'deki batan bankaların dünya ekonomisinin kötüye gittiğini gösterdiğini kaydeden Tonyalı, "Dünyadaki bu gelişmeler bize de yansıyor. Dünyadaki ve Amerika'daki batan bankalar, ekonominin kötüye gittiğine delalet. Bu da altına yansıyor. Altına yansımasının sebebi ekonomik bozukluklar. Benim tahminim yakın zamanda altının gram fiyatının bin 200-bin 400 arasında olacağı. Dünyanın beşiği Amerika. Altının Türkiye ile bir alakası yok. Yakın zamanlarda duyduğunuz gibi, Türkiye de bolca altın rezervi var ve çıkartılıyor. Yani Türkiye buna karşılık bir önlem olarak da altın ithalatını yasakladı. Tabii bunun da etkileri oluyor ama asıl sebep Amerika'daki ve dünyadaki ekonomik krizlerdir. Sene sonunu baz alarak, altının bin 600-bin 700 civarında olacağını tahmin ediyorum. Tabii ki, bu yakın zamanlarda beklediğimiz fiyatlar bin 200-bin 400 arasında yakın zamanda olacak. Yani biz ticaretle uğraştığımız için altın yükseldiği zaman talep daha çok oluyor. Yani daha fazla artacak diye millet, altını 1. derecede yatırım aracı olarak görüyor" diye konuştu.

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