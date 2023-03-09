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Sultan Yüzbaşı'nın vatan sevdası: O bakışlar birçok anlam ifade ediyordu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2023
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Sultan Yüzbaşı’nın vatan sevdası: O bakışlar birçok anlam ifade ediyordu

Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli Yüzbaşı Sultan Yıldız, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a ve diğer bölgelere yardım malzemelerinin ulaştırılmasında görev alıyor. İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli Yüzbaşı Sultan Yıldız, "Bu süreçte komutanlarımın, çalışma arkadaşlarımın uyumayı, yemek yemeyi dahi unutarak çalıştıklarını gördüm. Burada her rütbede personel canla başla çalıştı" dedi.

Adana'daki İncirlik Üssü'nde Maliye Şube Müdürü olarak görev yapan Yüzbaşı Sultan Yıldız, Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin yaşandığı 6 Şubat'ta telefonla ulaşamayınca ailesinin yaşadığı Hatay'ın Hassa ilçesine gitti.

Ailesinin tahliyesini sağlayan ve bölgedeki ihtiyaçları da gözlemleyen Yıldız, İncirlik Üssü'ndeki görevine döndü. Daha sonra Yıldız, memleketine yardım malzemelerinin ulaştırılmasında görev yaptı. Yıldız, Türkiye'nin birçok bölgesinden ve yurt dışından "hava yardım koridoru"yla İncirlik Üssü'ne gönderilen malzemelerin depremden etkilenen illere sevkiyatında görevine devam ediyor.

Yüzbaşı Sultan Yıldız, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hava üssüne gelen yardımların bölgeye sevkiyatına yönelik başlanan çalışmalarda vardiya amirliği yaptığını söyledi.

İncirlik'teki tüm personelin çalışmalara canla başla katıldığını belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Bu, vatan millet sevdasıyla yapılacak bir iş. Bu süreçte komutanlarımın, çalışma arkadaşlarımın uyumayı, yemek yemeyi dahi unutarak çalıştıklarını gördüm. Burada her rütbede personel canla başla çalıştı. Kendilerine ve bu süreçte çok ciddi katkıları olan kıymetli eşlerine şahsım ve milletimiz adına çok teşekkür ediyorum. Ben bu bölgenin çocuğuyum, aynı zamanda depremzedeyiz. Bu süreçte kadın olmanın zorluğunu yaşamadım. Daha çok gururunu yaşadım. Bölgede Türk kadın subayına olan o bakışlar birçok anlam ifade ediyordu."

"BENİ GÖRDÜKLERİNDE İHTİYAÇLARINI, DERTLERİNİ ÇOK DAHA RAHAT SÖYLEYEBİLDİLER"

Yıldız, doğup büyüdüğü Hassa'ya yardım malzemesi götürdüğünde duygulu anlar yaşadığını dile getirdi.

Askeri okulu kazandığında, cuma günü imamın "İlçemizden bir kız çocuğumuz hava harp okulunu kazandı" diyerek kız çocuklarının okutulmasıyla ilgili vaaz verdiğini anlatan Yıldız, "Yıllar sonra okulumu bitirdim, mesleğimde atandım. İncirlik'te görev yapmaya başladım. Depremin ardından, yaşadığım topraklara giderek elimden geldiğince yardım ulaştırmaya çalıştım. İnsanları dinleyerek buradaki yardımları koordine edebilme imkanı buldum." dedi.

Memleketine gidip insanların neye ihtiyaç duyduklarını görmesinin, yardımların ulaştırılmasında kolaylık sağladığını kaydeden Yıldız, malzemeleri "nokta atışı" teslim ettiklerini belirtti.

Afetzede kadınların durumunu çok daha iyi anlayabildiğini, onların da kendini daha rahat ifade edebildiğini belirten Yıldız, "Türk kadınının, Türk subayının insanlara ne kadar güven verdiğini orada gördüm. Beni gördüklerinde ihtiyaçlarını, dertlerini çok daha rahat söyleyebildiler. Öyle olunca biz de komutanlarımız sayesinde bütün bu ihtiyaçları karşılayabildik. O anlamda çok mutluyum." diye konuştu.

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