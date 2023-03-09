Sultan Yüzbaşı’nın vatan sevdası: O bakışlar birçok anlam ifade ediyordu

İncirlik'teki tüm personelin çalışmalara canla başla katıldığını belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Bu, vatan millet sevdasıyla yapılacak bir iş. Bu süreçte komutanlarımın, çalışma arkadaşlarımın uyumayı, yemek yemeyi dahi unutarak çalıştıklarını gördüm. Burada her rütbede personel canla başla çalıştı. Kendilerine ve bu süreçte çok ciddi katkıları olan kıymetli eşlerine şahsım ve milletimiz adına çok teşekkür ediyorum. Ben bu bölgenin çocuğuyum, aynı zamanda depremzedeyiz. Bu süreçte kadın olmanın zorluğunu yaşamadım. Daha çok gururunu yaşadım. Bölgede Türk kadın subayına olan o bakışlar birçok anlam ifade ediyordu."