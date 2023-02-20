Mehmetçik ilk günden beri sahada! Yardım taşıyan helikopterler, binlerce kişiyi de tahliye etti

Türkiye, asrın felaketinin ardından bütün imkanlarını seferber etti. Jandarma Genel Komutanlığı ise 'hava yardım koridoru' oluşturdu. Deprem bölgesine helikopterlerin biri gitti biri geldi. Mehmetçik helikopterlerle dağları aşarak yardım ulaştırdığı bölgelerde yüreklere de dokunuyor.

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