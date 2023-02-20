20 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Mehmetçik ilk günden beri sahada! Yardım taşıyan helikopterler, binlerce kişiyi de tahliye etti

Mehmetçik ilk günden beri sahada! Yardım taşıyan helikopterler, binlerce kişiyi de tahliye etti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.02.2023 09:05
Türkiye, asrın felaketinin ardından bütün imkanlarını seferber etti. Jandarma Genel Komutanlığı ise 'hava yardım koridoru' oluşturdu. Deprem bölgesine helikopterlerin biri gitti biri geldi. Mehmetçik helikopterlerle dağları aşarak yardım ulaştırdığı bölgelerde yüreklere de dokunuyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
71 ilde ikinci dönem başladı!
71 ilde ikinci dönem başladı!
Mor Petrus Mor Pavlus Kilisesi yıkıldı!
Mor Petrus Mor Pavlus Kilisesi yıkıldı!
Can kurtardı işten kovuldu
Can kurtardı işten kovuldu
Asker kışladan geç çıkarıldı iddiası
"Asker kışladan geç çıkarıldı" iddiası
Mehmetçik ilk günden beri sahada!
Mehmetçik ilk günden beri sahada!
Dünya Türkiye için seferber oldu!
Dünya Türkiye için seferber oldu!
250 bin konut hemen yapılacak
250 bin konut hemen yapılacak
İşte depremin Z raporu
İşte depremin Z raporu
Dolandırıcı insafa geldi
Dolandırıcı insafa geldi
Başkan Erdoğan ve Bahçeli bölgeye gidiyor
Başkan Erdoğan ve Bahçeli bölgeye gidiyor
Malatya’daki binanın yıkılış anı kamerada!
Malatya'daki binanın yıkılış anı kamerada!
İşte deprem evlerinin özellikleri
İşte deprem evlerinin özellikleri
Daha Fazla Video Göster