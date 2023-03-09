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Hasarlı binalarda kontrollü yıkım! Gözyaşları içinde yuvasının yok oluşunu izledi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
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Hasarlı binalarda kontrollü yıkım! Gözyaşları içinde yuvasının yok oluşunu izledi

Asrın afetinde Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde acil yıkım kararı alınan bin 224 binadan 950'si yıkıldı. Evi hasar alan ve yıkılan bir depremzede o anları gözyaşları içinde izledi. Detayları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen noktalardan biri de Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçeleri oldu. Bölgede çok sayıda vatandaş da hayatını kaybetti.

Hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışması sürüyor. Nurdağı ve İslahiye'de hasarlı bin 224 binadan 950'si yıkıldı. Evi hasar alan ve yıkılan bir depremzede o anları gözyaşları içinde izledi. Yaşadıklarını A Haber mikrofonlarına anlattı.

Hatice hanımın canlı yayında ağlatan sözleri:

"Evimizin yıkıldığını ağlayarak izliyoruz. Burada birçok insan yaşıyordu ama şu an hiçbiri yok. Çok kayıplarımız var, ilk günlerde dışarı çıkıp gitmiştik. Gidiyorsun ama aklın memleketinde kalıyor. Artık bir evin yok, işin yok. Çok zor günler geçirdik.

Devletimiz sağ olsun. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. İlk günlerde yardım yetişti. İnsanların içi çok yandı. Bütün depremzedelerin içinde alev topu gibi bir şey var. Ne yediğinin tadını alıyor ne içtiğinin tadını alıyor. Bizim için yaşadıklarımız çok ağır bir sınavdı. Toplum olarak zor bir dönem yaşadık. Hepimiz aynı acıyı yaşadık.

Bu yıkılan binada 4. katta yaşıyorduk. İlk depremde biz yataktaydık. O kadar şiddetliydi ki yatakta bile duramadık. Deprem durunda hemen kendimizi dışarı attık. Kapıyı açtığımız insanlar perişan şekilde aşağı koşuyordu. Her yerden beton parçaları düşüyor, karanlık evde ne oldu onu bilemiyoruz. 1. kata geldiğimizde üst katlar 2. katı yok etti. Ayağımızın altında merdiven gitti. Betonların arasında çok zor çıktık.

Şu anda kepçeler vura vura binayı zorla indiriyor ama nasıl bir deprem oldu ki ilk depremde bina bu hale geldi. Binadan çıkınca hemen açık alana gitmeye çalıştık. Orada insanlar hep birlikte organize olduk. O kadar şiddetli bir yağmur yağıyor ki anlatılmaz diğer yandan yer sallanıyor. Tam bir kıyametti, normal bir deprem yaşamadık. İnsanların sevdikleri enkaz altında ama gidip onların yakınlarıyla dertleşemiyorsun çünkü can derdine düşmüşsün. Benim iş yerim yok olmuştu.

Benim arabam vardı, aklımıza sonradan o geldi. Gittik baktık o da enkazın altında kalmış üstüne kocaman bir kolon düşmüş. İnsan burada kendi acısını unutuyor. Enkazdan gelen sesler var ama yardım edemiyorsun. Çok kötü bir zaman geçirdik. İslahiye'de çok fazla yakınımızı kaybettik. Yunus Tunçbilek diye bir yakınımız kayıp onu arıyoruz. Biz burada can derdindeyken insanların seçim derdine düşmesi gerçi Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapmıyor ama diğer bunu derdinde. Biz seçim falan istemiyoruz, o psikolojide değiliz. Devletimiz bizim yanımızda biz bunu çok iyi biliyoruz."

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