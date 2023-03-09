Hasarlı binalarda kontrollü yıkım! Gözyaşları içinde yuvasının yok oluşunu izledi

Benim arabam vardı, aklımıza sonradan o geldi. Gittik baktık o da enkazın altında kalmış üstüne kocaman bir kolon düşmüş. İnsan burada kendi acısını unutuyor. Enkazdan gelen sesler var ama yardım edemiyorsun. Çok kötü bir zaman geçirdik. İslahiye'de çok fazla yakınımızı kaybettik. Yunus Tunçbilek diye bir yakınımız kayıp onu arıyoruz. Biz burada can derdindeyken insanların seçim derdine düşmesi gerçi Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapmıyor ama diğer bunu derdinde. Biz seçim falan istemiyoruz, o psikolojide değiliz. Devletimiz bizim yanımızda biz bunu çok iyi biliyoruz."

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