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Burada yok yok! Havalimanında unutulan 5 kamyon eşya satışa çıkıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
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Burada yok yok! Havalimanında unutulan 5 kamyon eşya satışa çıkıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde unutulan veya sahipleri tarafından alınmayan 5 kamyon dolusu eşya ihaleyle satıldı. Havalimanında unutulan eşyalar arasında yaklaşık bin cep telefonu olmak üzere 2 bin 400 elektronik cihaz Avcılar'da satılacak.

Dış Hatlar Terminali'nde 2020 yılı içerisinde unutulan, sahiplerine ulaşılamayan binlerce valiz, sırt çantası, 2 bin 400 elektronik cihaz ve binlerce eşya ihale ile satışa çıkarıldı.

İhaleyi kazanan Aziz Korkmaz, eşyaları, Avcılar'da 'Unutulan Eşyalar' satış mağazasında satacak.

Korkmaz, 5 kamyon dolusu valiz ve eşyayı Avcılar'daki mağazasına götürdü.

Korkmaz, müşterilerinin özellikle cep telefonu olmak üzere elektronik eşyaları sorduklarını söyledi.

1995'ten itibaren bu işi yaptığını belirten Aziz Korkmaz, büyük bölümü orijinal marka olan ürünleri cumartesi gününden itibaren piyasa değerinden daha düşük fiyata satacaklarını belirtti.

DAVULDAN, PERUĞA, GİTARDAN HAMAĞA

Dış hatlar terminalini kullanan yolcuların unuttukları bavul, valiz, çantaların içerisinde; davuldan kemana, bağlamadan gitara çeşitli müzik aletlerinin yanı sıra peruk, hamak gibi çok değişik ürün bulunuyor.

Tekstil ürünlerinin de bavullardan tasnif edildikten sonra satışa çıkarılacağı belirtildi.

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