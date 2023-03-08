Asrın felaketinde çöken evden sağ kurtuldular: Buradan çıkışımız bir mucizeydi

Parlaksu, "Bu normal bir deprem değildi. Köyde çok insan zarar gördü. 100'ün üzerinde ev yıkıldı. Bizim buradan çıkışımız, bir mucizeydi. Savcı, jandarma ve AFAD, buraya gelip incelemeler yaptı. Ön tarafımızda 3 tane kapı vardı. Depremde 3'ü de çökmüş" diye konuştu.

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