08 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Asrın felaketinde çöken evden sağ kurtuldular: Buradan çıkışımız bir mucizeydi

Asrın felaketinde çöken evden sağ kurtuldular: Buradan çıkışımız bir mucizeydi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2023
ABONE OL
Asrın felaketinde çöken evden sağ kurtuldular: Buradan çıkışımız bir mucizeydi

Kahramanmaraş merkezli depremde Dulkadiroğlu ilçesi Çiğili Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Veysel ve 53 yaşındaki eşi Hatice Parlaksu'nun 2 katlı evlerinin 1'inci katı, 7.7'lik depremde çöktü. Evden sağ çıkmayı başaran çiftten Veysel Parlaksu, yaşadıkları dehşeti anlattı.

Pazarcık ilçesi merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğili Mahallesi'nde, Veysel Parlaksu ile eşi Hatice Parlaksu'nun oturduğu 2 katlı evin 1'inci katı çöktü.

Evin 2'nci katındaki çift, çökme sonrası dışarı kendileri çıkmayı başardı.

Parlaksu'nun otomobili de depremde hasar görerek, kullanılamaz hale geldi. Deprem sonrası AFAD tarafından verilen çadırda kalmaya başladıklarını söyleyen, 3 çocuk babası Veysel Parlaksu, "Eşimle ben saat 04.00 sıralarında uyanıktık. Biraz zaman geçtikten sonra ev sallanmaya başladı. Duracak, diyerek bekledik. Oturduğumuz yerden kalkamadık. Deprem durduktan sonra zor bela dışarı çıktık. Bir taraftan yağmur, kar her taraf yıkılmış. 2 katlı evim yıkıldı." dedi.

Deprem anında evlerinin 1 katının yere gömüldüğünü söyleyen Parlaksu, "Biz 2'nci katta yaşıyorduk. Şansımıza, o enkazdan çıktık. 2'nci kat, yer seviyesine gelmişti. Bütün dolaplar devrildi. Düşen eşyaları kaldırayım, derken çok zaman geçti. Büyük depremden sonra ufak ufak sarsıntılar devam etti. Duvardan duvara vuruyor insanı. Bunu ancak yaşayan bilir." ifadelerini kullandı.

Parlaksu, "Bu normal bir deprem değildi. Köyde çok insan zarar gördü. 100'ün üzerinde ev yıkıldı. Bizim buradan çıkışımız, bir mucizeydi. Savcı, jandarma ve AFAD, buraya gelip incelemeler yaptı. Ön tarafımızda 3 tane kapı vardı. Depremde 3'ü de çökmüş" diye konuştu.

Yaşadığı felaketi unutamıyor! YAŞADIĞI FELAKETİ UNUTAMIYOR!
Enkaz altında yaşadıkları tüyleri diken diken etti ENKAZ ALTINDA YAŞADIKLARI TÜYLERİ DİKEN DİKEN ETTİ
Enkaz altında zor anlar! ENKAZ ALTINDA ZOR ANLAR!
Depremde evleri Asi Nehri’ne kaydı! DEPREMDE EVLERİ ASİ NEHRİ'NE KAYDI!
Hatay’da depremzede yaşadığı felaketi anlattı HATAY'DA DEPREMZEDE YAŞADIĞI FELAKETİ ANLATTI
Ağzında tütünle kurtarılan Soner amca o anları anlattı AĞZINDA TÜTÜNLE KURTARILAN SONER AMCA O ANLARI ANLATTI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA