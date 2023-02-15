Enkazdan 3 gün sonra kurtarılan Soner amca yaşadığı felaketi anlattı: Hatice’mi bırakmak istemedim

"EŞİMİ BIRAKIP HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİM"

3 gün boyunca su ve tütünle hayatta kalmaya çalıştığını aktaran Tuğtekin, "Yardım için bağırıyorduk. Cevap gelince sigaraları art arda yakmaya başladım. Elimde de çıktığımda o yüzden sigara vardı. Hastaneye gitmek istemedim çünkü Hatice'mi bırakmak istemedim. Hastaneye gidince verdikleri serumu bırakıp enkaz alanına gittim. Eşimin cansız bedeninin çıkarıldığı 4'üncü güne kadar kaldırımda yattım" ifadelerini kullandı.