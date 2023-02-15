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Hatay’da depremzede yaşadığı felaketi anlattı: 'Depreme dayanıklı, dışarı çıkmayın' dedi, 2 blok yıkıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.02.2023 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
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Hatay’da depremzede yaşadığı felaketi anlattı: ’Depreme dayanıklı, dışarı çıkmayın’ dedi, 2 blok yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremler 10 ili birden yıktı. Hatay'da, 2 bloku depremde yıkılan Güçlü Bahçe Sitesi'nin yöneticisi Ertuğrul Şahbaz, "Müteahhit, bize evi satarken, dairelerin depreme dayanıklı olduğunu söyledi hatta 'Deprem olursa evlerden dışarı çıkmayın' dedi. Biz de buna güvenerek binadan çıkmadık. Sarsıntı devam ederken 2 blokumuz yıkıldı" dedi.

Kahramanmaraş'ta merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, 5 bloklu Güçlü Bahçe Sitesi'nin 2 bloku yıkılırken, enkazda çalışmalar sürdürülüyor.

2 yıldır sitede yönetici olduğunu belirten Ertuğrul Şahbaz, "Deprem günü sarsılmaya başladık. Müteahhit, bize evi satarken, dairelerin depreme dayanıklı olduğunu söyledi hatta 'Deprem olursa evlerden dışarı çıkmayın' dedi. Biz de buna güvenerek, binadan çıkmadık. Sarsıntı devam ederken 2 blokumuz yıkıldı. Yıkılan merdivenlerden bir şekilde çocuklarımızı, ailelerimizi ve komşularımızı aşağı indirdik. Deprem günü yağış vardı. Hava şartları da çok kötüydü. 04.17 ile 12.00 saatleri arasında ülkemizin buradan haberi yokmuş gibiydi. Yalnız kaldık" dedi.

"ALTIN MAKAS İLE AÇILIŞ YAPILDI"

Kendilerine sitenin çok sağlam olduğunun söylendiğini aktaran Şahbaz, "Sitemize çok güveniyorduk. Bize temelde 2,5 metre beton olduğunu söylemişlerdi. Burayı yapan ailenin de Hatay'da çok fazla dairesi vardı, ona da güvendik. Mehmet Güçlü'nün, inşaatına başladığı siteyi tamamlayamadığı için Servet Altaş'a devrettiğini öğrendik. Altaş da burada blokları bitirmekte güçlük çekti. Daireleri sattılar ama birçok sorun yaşadık. Müteahhit, 'Burası çok kıymetlenecek' diyordu. Böyle olunca biz de yatırımımızı bu siteye yaptık, aldığımız krediler var. Döneminde burada 'altın makas' ile açılış yapıldı" diye konuştu.

"OTOPARK, SİTENİN BLOKLARINA DAYATILMIŞTI"

Otoparkta araçların sağlam olduğunu belirten Şahbaz, "Buradaki en büyük sorunun, bina bittikten sonra sitenin ortasına eksi 2'nci kata otopark inşa edilmesi olduğunu düşünüyorum. O otopark, bu sitenin bloklarına dayatılmıştı. Dilatasyon yapılmamıştı. Depremde bloklar oynadığı zaman otoparka çarpıp, kolonları kırdığını ve binaların yıkıldığını düşünüyorum. Sitenin altında 150 araç var. Bunlar milli servet. Kimseye engel olmadan araçlarımızı çıkarmak istiyoruz. Hepsi sağlam, araçlarımızı çıkarıp gitmek istiyoruz. Otopark sapasağlam duruyor. Su motorları çalışmadığı için araçlar su altında kalabilir. Araçlarımız elimizin altında olsun" dedi.

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