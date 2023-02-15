Hatay’da depremzede yaşadığı felaketi anlattı: ’Depreme dayanıklı, dışarı çıkmayın’ dedi, 2 blok yıkıldı

"ALTIN MAKAS İLE AÇILIŞ YAPILDI"



Kendilerine sitenin çok sağlam olduğunun söylendiğini aktaran Şahbaz, "Sitemize çok güveniyorduk. Bize temelde 2,5 metre beton olduğunu söylemişlerdi. Burayı yapan ailenin de Hatay'da çok fazla dairesi vardı, ona da güvendik. Mehmet Güçlü'nün, inşaatına başladığı siteyi tamamlayamadığı için Servet Altaş'a devrettiğini öğrendik. Altaş da burada blokları bitirmekte güçlük çekti. Daireleri sattılar ama birçok sorun yaşadık. Müteahhit, 'Burası çok kıymetlenecek' diyordu. Böyle olunca biz de yatırımımızı bu siteye yaptık, aldığımız krediler var. Döneminde burada 'altın makas' ile açılış yapıldı" diye konuştu.