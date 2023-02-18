Antakya’da depremde evleri Asi Nehri’ne kaydı! Yaşadığı dehşeti böyle anlattı

"YARIKLARIN İÇERİSİNE DÜŞÜP SUYA GÖMÜLÜYORDUK"



Ayşe Şahan ise "Cehennem gibiydi. Herkes 1-2 dakika diyor ama benim için 1 saat gibiydi. Yerden su fışkırıyordu. Yarıkların içerisine düşüp suya gömülüyorduk. En son ben suya düştüm, oğlum ve eşim beni tuttu. Beni bırakıp çocuklarımı kurtarmalarını söyledim. Sonra eşim suya düştü. Çok kötüydü. Şimdi biz büyükler açlığa dayanırız ama çocuklarımız aç. Bir çadırda 15 kişi duruyoruz. Benim evim gitti, hiçbir şeyim kalmadı." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN