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Depremzede kadın yaşadığı felaketi anlattı: “Oğlumu sürükleye sürükleye çıkardım"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.02.2023
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Depremzede kadın yaşadığı felaketi anlattı: “Oğlumu sürükleye sürükleye çıkardım

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 6 Şubat'ta meydana geldi. Depremin etkilediği 11 ilden biri olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan evlerinin enkazından 17 yaşındaki oğlunu sürükleyerek çıkaran anne, yaşadıklarını unutamıyor.

Anne Sibel Kanar, Mersin'deki tedavisinin ardından yakınlarının daveti üzerine 4 çocuğuyla geldiği Kırıkkale'de depremin yaralarını sarmaya ve zor günleri aşmaya çalışıyor.

Kanar, deprem anında önce çocuklarını uyandırmaya koştuğunu söyledi. Ardından evden çıkmak için çocuklarla kapıya doğru gittiklerini anlatan Kanar, kapı açılmayınca panikle balkona ve farklı yerlere koşmaya başladığını belirtti.

Küçük çocuklarını kurtarmaya çalışırken büyük oğlu Süleyman'ın da kendisine yardım etmeye çalıştığını dile getiren anne Kanar, "Sonra açık yer bulup küçük çocukları çıkardığım sırada evde göçük oldu. Ardından enkaz altında kalan oğluma ulaşmak için ellerimle kazmaya başladım. Çok kötü bir andı. Oğluma ulaştığımda baygındı ancak taşıyamıyordum. Küçükleri yıkılan duvardan dışarı çıkardım ama Süleyman kaldı. Yardım istiyordum ancak herkes bağırıyordu, her yer can pazarıydı. Sonra oğlumu sürükleye sürükleye çıkardım." diye konuştu.

Kanar, oğlunu dışarıya çıkardıktan sonra yeğeninin geldiğini ve birlikte boş bir alana taşıdıklarını aktardı.

Çocuğunun sürekli kusmaya başlaması üzerine aklına kötü şeyler geldiğini ifade eden Kanar, "Bir süre Mersin'de tedavi ettirdim. Bir haftada geçmezse tekrar başvurmamızı istediler. Sonra Kırıkkale'ye geldik, tedavisi sürüyor ama hala geçmedi. Kırıkkale halkından da Allah razı olsun. Her konuda yardımcı oldular." dedi.

"DUVARLAR YIKILINCA BEN AŞAĞI KATA DÜŞTÜM"

17 yaşındaki Süleyman Keskin de deprem olduğu sırada annesinin kendisini uyandırmaya geldiğini ve uyanınca sallandıklarını hissettiğini söyledi. Bu sırada kaçmaya çalışırken beton parçalarının düşmesi sonucu sıkışan evin kapısının açılmadığını anlatan Keskin, şunları kaydetti:

"Annem kapıyı açmak için uğraşırken ben de arkada kardeşlerimi tutuyordum. Onları salona doğru yönlendirdim. Sonra duvarlar yıkılınca ben aşağı kata düştüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Sonra beni Mersin'e hastaneye götürdüler ve 1 hafta orada kaldım. Ardından ailemle Kırıkkale'ye geldik ve burada tedavim sürüyor. Başıma aldığım darbeden dolayı sağ gözümde görme kaybı var. Gözümde kararma var ve fazla görmüyor. Çok şükür sol gözümde bir sıkıntı yok. Mersin'de hastaneye ilk gittiğimizde göğsümde ve sırtımda ezilme vardı. Onları iyileştirdiler."

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