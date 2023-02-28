Depremzede kadın yaşadığı felaketi anlattı: “Oğlumu sürükleye sürükleye çıkardım"

"DUVARLAR YIKILINCA BEN AŞAĞI KATA DÜŞTÜM"

17 yaşındaki Süleyman Keskin de deprem olduğu sırada annesinin kendisini uyandırmaya geldiğini ve uyanınca sallandıklarını hissettiğini söyledi. Bu sırada kaçmaya çalışırken beton parçalarının düşmesi sonucu sıkışan evin kapısının açılmadığını anlatan Keskin, şunları kaydetti:

"Annem kapıyı açmak için uğraşırken ben de arkada kardeşlerimi tutuyordum. Onları salona doğru yönlendirdim. Sonra duvarlar yıkılınca ben aşağı kata düştüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Sonra beni Mersin'e hastaneye götürdüler ve 1 hafta orada kaldım. Ardından ailemle Kırıkkale'ye geldik ve burada tedavim sürüyor. Başıma aldığım darbeden dolayı sağ gözümde görme kaybı var. Gözümde kararma var ve fazla görmüyor. Çok şükür sol gözümde bir sıkıntı yok. Mersin'de hastaneye ilk gittiğimizde göğsümde ve sırtımda ezilme vardı. Onları iyileştirdiler."