Depremzede kadın yaşadığı felaketi anlattı: “Oğlumu sürükleye sürükleye çıkardım"
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 6 Şubat'ta meydana geldi. Depremin etkilediği 11 ilden biri olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan evlerinin enkazından 17 yaşındaki oğlunu sürükleyerek çıkaran anne, yaşadıklarını unutamıyor.
Anne Sibel Kanar, Mersin'deki tedavisinin ardından yakınlarının daveti üzerine 4 çocuğuyla geldiği Kırıkkale'de depremin yaralarını sarmaya ve zor günleri aşmaya çalışıyor.
Kanar, deprem anında önce çocuklarını uyandırmaya koştuğunu söyledi. Ardından evden çıkmak için çocuklarla kapıya doğru gittiklerini anlatan Kanar, kapı açılmayınca panikle balkona ve farklı yerlere koşmaya başladığını belirtti.
Küçük çocuklarını kurtarmaya çalışırken büyük oğlu Süleyman'ın da kendisine yardım etmeye çalıştığını dile getiren anne Kanar, "Sonra açık yer bulup küçük çocukları çıkardığım sırada evde göçük oldu. Ardından enkaz altında kalan oğluma ulaşmak için ellerimle kazmaya başladım. Çok kötü bir andı. Oğluma ulaştığımda baygındı ancak taşıyamıyordum. Küçükleri yıkılan duvardan dışarı çıkardım ama Süleyman kaldı. Yardım istiyordum ancak herkes bağırıyordu, her yer can pazarıydı. Sonra oğlumu sürükleye sürükleye çıkardım." diye konuştu.
Kanar, oğlunu dışarıya çıkardıktan sonra yeğeninin geldiğini ve birlikte boş bir alana taşıdıklarını aktardı.
Çocuğunun sürekli kusmaya başlaması üzerine aklına kötü şeyler geldiğini ifade eden Kanar, "Bir süre Mersin'de tedavi ettirdim. Bir haftada geçmezse tekrar başvurmamızı istediler. Sonra Kırıkkale'ye geldik, tedavisi sürüyor ama hala geçmedi. Kırıkkale halkından da Allah razı olsun. Her konuda yardımcı oldular." dedi.
"DUVARLAR YIKILINCA BEN AŞAĞI KATA DÜŞTÜM"
17 yaşındaki Süleyman Keskin de deprem olduğu sırada annesinin kendisini uyandırmaya geldiğini ve uyanınca sallandıklarını hissettiğini söyledi. Bu sırada kaçmaya çalışırken beton parçalarının düşmesi sonucu sıkışan evin kapısının açılmadığını anlatan Keskin, şunları kaydetti:
"Annem kapıyı açmak için uğraşırken ben de arkada kardeşlerimi tutuyordum. Onları salona doğru yönlendirdim. Sonra duvarlar yıkılınca ben aşağı kata düştüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Sonra beni Mersin'e hastaneye götürdüler ve 1 hafta orada kaldım. Ardından ailemle Kırıkkale'ye geldik ve burada tedavim sürüyor. Başıma aldığım darbeden dolayı sağ gözümde görme kaybı var. Gözümde kararma var ve fazla görmüyor. Çok şükür sol gözümde bir sıkıntı yok. Mersin'de hastaneye ilk gittiğimizde göğsümde ve sırtımda ezilme vardı. Onları iyileştirdiler."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şaban ayının kaçıncı günündeyiz? 2023 Şaban ayının 13,14,15. günü ne zaman?
- MECLİS TV CANLI YAYIN İZLE! 28 Şubat Meclis bugün saat kaçta toplanacak? EYT görüşmeleri ne zaman?
- ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023 | YKS sınav başvuru tarihi! TYT - AYT - YDT yeni başvurular ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- BUGÜN MECLİS'TE! EYT' de 5 önemli konu masada! 3600- 5000 günle erken emeklilik! EYT'de son dakika değişiklik olacak mı?
- ZTK maçları ne zaman oynanacak 2023? Ertelenen Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman başlıyor? Çeyrek final tarihleri ve eşleşmeler...
- Wednesday 2. sezon 1. bölüm ne zaman? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Adana'da okullar ne zaman açılacak 2023? Adana'da okullar tatil mi, ertelendi mi?
- 28 Şubat Salı İzmir'de okullar tatil olacak mı? İzmir'de yarın okullar tatil mi? MEB son dakika açıklamalar!
- İzmir deprem son dakika 2023! 27 Şubat İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı buzağı destek ödemeleri yattı mı?
- MECLİS'E GELİYOR! EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT staj ve çıraklık sigortası değişti mi?