Adıyamanlı depremzede yaşadığı felaketi unutamıyor: "Her aklıma geldiğinde ağlıyorum"
Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık depremlerde Adıyaman'da, kızını, iki torununu ve damadını kaybeden 69 yaşındaki Osman Ulu, yaşadıklarını unutamıyor. Asrın felaketinin aklınından hiç çıkmadığını söyleyen Ulu, “Çok zor bir durum. Gün içerisinde her aklıma geldiğinde ağlıyorum" dedi.
Ailesi ve akrabalarıyla Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde konaklayan Ulu, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde yaşadıklarını aktardı.
Depremlerde evlerinin ağır hasar gördüğünü kaydeden Ulu, şöyle konuştu:
"Deprem anında biz de enkaz altında kalacağımızı düşündük. Sarsıntı geçince dışarıya çıktık. Kızımı aradım ama telefonlarına ulaşılmıyordu. Oğlumu bir haber alması için kızımın evine gönderdim. Kızımın yaşadıkları binanın yıkıldığını öğrendik. Depremin beşinci gününde kızımın, damadımın ve iki torunumun cenazelerine ulaştık. Çok zor bir durum. Aklımdan hiç çıkmıyor. Gün içerisinde her aklıma geldiğinde ağlıyorum. Ailecek enkaz altında kaldılar. Buradakilerden Allah razı olsun. Bize çok iyi bakıyorlar."
Oğlu Mehmet Ulu da depreme Besni ilçesinde yakalandığını, kent merkezine gelirken ablasının enkaz altında olduğunu öğrendiğini anlatarak, "Derin bir üzüntüye kapıldık. Ablamın ve ailesinin cenazelerini, depremin beşinci günü sabaha karşı çıkarabildik. Hepsi birbirine sarılı haldeydi. Takdiri ilahi. Elimizden bir şey gelmez. Milletimizin başı sağ olsun. Hayatta kalanlara da şifa ve sabır diliyorum. Ailemizin o durumdan psikolojileri bozulduğu için abimin de tavsiyesiyle buraya geldik. Yaklaşık 20-25 kişi civarında ailecek buradayız. Her ihtiyaçlarımızı gideriyorlar. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.
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