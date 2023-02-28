Adıyamanlı depremzede yaşadığı felaketi unutamıyor: "Her aklıma geldiğinde ağlıyorum"

Oğlu Mehmet Ulu da depreme Besni ilçesinde yakalandığını, kent merkezine gelirken ablasının enkaz altında olduğunu öğrendiğini anlatarak, "Derin bir üzüntüye kapıldık. Ablamın ve ailesinin cenazelerini, depremin beşinci günü sabaha karşı çıkarabildik. Hepsi birbirine sarılı haldeydi. Takdiri ilahi. Elimizden bir şey gelmez. Milletimizin başı sağ olsun. Hayatta kalanlara da şifa ve sabır diliyorum. Ailemizin o durumdan psikolojileri bozulduğu için abimin de tavsiyesiyle buraya geldik. Yaklaşık 20-25 kişi civarında ailecek buradayız. Her ihtiyaçlarımızı gideriyorlar. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

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