2 çocuk annesi enkaz altında yaşadığı zor anları anlattı: "Ben deprem sırasında bomba patladı zannettim"

"BANA NASIL BİR GÜÇ GELDİYSE, KOLONU ZORLA YERİNDEN OYNATARAK OĞLUMU KURTARABİLDİM"

Eşini ve çocuklarını enkaz altından kurtaran Okan Karaman, "Deprem sırasında iş yerindeydim. Saat 04.17'de deprem oldu. Çok büyük bir sarsıntıydı. Hemen evime gittim. Her yer yıkılmıştı. Evimizin olduğu binanın ilk katındaki balkon bir arabanın üzerinde yıkılmıştı. Arada bir boşluk vardı. Sürünerek o boşluktan içeri girdim. Daha önce de meydana gelen depremlerde salonumuzdaki masanın altına girerdik. Eşim ve çocuklarım o masanın altındalardı. Kolonun altında sıkışmışlardı. Kızımı kurtardıktan sonra oğlumu kurtarmaya çalıştım. Oğlumu kolonun altından kurtarmaya çalışırken bana nasıl bir güç geldiyse, kolonu zorla yerinden oynatarak oğlumu kurtarabildim. Şimdi o kolonu yerinden oynatmaya kalksam yapamam. Sonra da eşimi kurtardım" diye anlattı.