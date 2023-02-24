2 çocuk annesi enkaz altında yaşadığı zor anları anlattı: "Ben deprem sırasında bomba patladı zannettim"
Türkiye 6 Şubat tarihinde asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma sebep oldu. Hatay'da, enkaz altından çocukları ile birlikte eşi tarafından kurtarılan ve bacağında parçalı kırık olan depremzede Cangül Karaman, ameliyat geçirmesinin ardından enkaz altında yaşadığı zor anları anlattı.
Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay merkezinde bulunan 5. kattaki evlerinde yakalanan Cangül Karaman, deprem anında yaşadıklarını anlattı. Deprem sırasında uyanarak, hemen kızı ve oğlunu kucakladığını ve salondaki masanın altına sığındıklarını söyleyen Cangül Karaman, "Çok sallanıyorduk. Eşyalarımız düşmeye başladı. Ardından kolon kırılarak düştü. O sırada bayılmışım. Ayıldığımda, deponun patladığını ve sularının aktığını gördüm. Kızımın başı suyun altında kalmıştı. Nefes alamıyordu. Hemen yüzünü çevirmeye çalıştım. Nefes alabildiğini görünce rahatladım. Oğluma seslendim. Arkamda olduğunu biliyordum. Kolon onun üstündeymiş. 'İyi misin anne? Üstümden kalk' dedi. 'Oğlum kıpırdama' dedim. Ona daha önceden deprem pozisyonunu öğretmiştim. O pozisyonu almış" diye anlattı.
"EŞİM, KOLONU ZORLA YERİNDEN OYNATARAK OĞLUMU KURTARDI"
Deprem olduğu akşam eşi Okan Karaman'ın iş yerinde olduğunu belirten Cangül Karaman, "Deprem olunca hemen eve gelmiş. Alt katın balkonu bir arabanın üzerine çökmüş. Arada bir boşluk kalmış. O boşluktan sürünerek içeri girmiş. Bana seslendi. 'Neredesin?' dedi. 'Salonda, masanın altındayım. Ben iyiyim. Üzerimde kolon var. Çocukları kurtar' dedim. Kızımı kucağıma verdi. Ondan sonra oğluma kurtarmaya çalıştı. Onu nasıl kurtardı hala anlayamıyorum. Kolonu göğsüne sıkıştırdı. 'Allah'ım bana güç ver' dedi. Kolonu zorla yerinden oynatarak oğlumu kurtardı. Sonra da beni kurtardı" dedi.
"BOMBA PATLADI ZANNETTİM"
Oturdukları mahallede enkaz altından ilk kendisinin ve çocuklarının kurtarıldığını söyleyen Cangül Karaman, "Allah kimseye yaşatmasın. Ben deprem sırasında bomba patladı zannettim. Çok şükür sağ kurtulduk. Oğlumun başı yaralanmıştı; ama şu an iyileşti çok şükür. Benim bacağımda parçalı kırık olmuş. Adana'da bir ameliyat yapmışlar. Çeşme'ye geldiğimde hastaneye yatırdılar. Başhekim Cihan Aslan ve Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Fırat Erpala beni ameliyat ettiler. Şu an çok iyiyim. Eşim ve çocuklarım yanımda. Allah bir daha yaşatmasın" diye konuştu.
"BANA NASIL BİR GÜÇ GELDİYSE, KOLONU ZORLA YERİNDEN OYNATARAK OĞLUMU KURTARABİLDİM"
Eşini ve çocuklarını enkaz altından kurtaran Okan Karaman, "Deprem sırasında iş yerindeydim. Saat 04.17'de deprem oldu. Çok büyük bir sarsıntıydı. Hemen evime gittim. Her yer yıkılmıştı. Evimizin olduğu binanın ilk katındaki balkon bir arabanın üzerinde yıkılmıştı. Arada bir boşluk vardı. Sürünerek o boşluktan içeri girdim. Daha önce de meydana gelen depremlerde salonumuzdaki masanın altına girerdik. Eşim ve çocuklarım o masanın altındalardı. Kolonun altında sıkışmışlardı. Kızımı kurtardıktan sonra oğlumu kurtarmaya çalıştım. Oğlumu kolonun altından kurtarmaya çalışırken bana nasıl bir güç geldiyse, kolonu zorla yerinden oynatarak oğlumu kurtarabildim. Şimdi o kolonu yerinden oynatmaya kalksam yapamam. Sonra da eşimi kurtardım" diye anlattı.
700 KADAR DEPREMZEDE TEDAVİ GÖRDÜ
Öte yandan Türkiye'yi sarsan depremin ardından Çeşme'de bin 500'ün üzerinde depremzede konuk edilirken, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde de 700 kadar depremzede tedavi gördü.
Edinilen bilgiye göre 300 kadar depremzede hastanenin acil servisinde tedavi edilirken, diğer depremzedelerde hastanenin çeşitli birimlerinde tedavi edildi. Hastanede, 1 yaşının altında 12 bebek sağlık hizmeti alırken, 80 yaşın üzerinde 18 depremzede de tedavi edildi. Birçok depremzede de misafir edildikleri otellerde, Evde Sağlık Hizmeti ekibinden sağlık hizmeti aldı.
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