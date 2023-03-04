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SON DAKİKA! ABD'nin Maryland eyaletinde yakıt tankeri patladı:1 ölü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.03.2023 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023
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SON DAKİKA! ABD’nin Maryland eyaletinde yakıt tankeri patladı:1 ölü

ABD'nin Maryland eyaletinde bir yakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlama sonucu bölgedeki yollar trafiğe kapatıldı. Korkunç olayda 1 kişi öldü.

Maryland Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Frederick bölgesindeki bir gaz tankerinin otoyolda devrilerek patladığı bildirildi.

CAN KAYBI VE YARALI VAR MI?

Açıklamada, kaza sonucu tanker sürücüsünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle civardaki evler ve çok sayıda aracın hasar aldığı belirtilen açıklamada, başka ölen ya da yaralanan olmadığı vurgulandı.

Hadisenin yaşandığı yol trafiğe kapatılırken kazanın nedenine ilişkin araştırmanın devam ettiği ifade edildi.

Frederick Belediye Başkanı Michael O'Connor, Facebook'tan yaptığı açıklamada, tüm kaynakları bölgeye yönlendirdiklerini belirterek bölge sakinlerinden olay yerinden uzak durmalarını istedi.

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