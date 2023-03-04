BERAT KANDİLİ ORUCU ne zaman, kaç gün tutulur? 2023 Berat Kandili’nde oruç tutmanın faziletleri neler?

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?

"Kandillerde oruç tutmak isteyen kişi, kandil gecesinin olduğu günde mi, bir gün sonrasında mı oruç tutmalıdır?" sorusuna Diyanet tarafından verilen yanıt şöyle:

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder.