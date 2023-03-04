BERAT KANDİLİ ORUCU ne zaman, kaç gün tutulur? 2023 Berat Kandili'nde oruç tutmanın faziletleri neler?
İslam aleminde önemli bir yeri olan Berat Kandili için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ramazan ayının habercisi Berat Kandili dini kaynaklarda rahmet, icabet ve takdir olarak isimlendirilir. Yılın üçüncü kandili olan Berat gecesi, dua ve ibadetlerle idrak edilecek. Bu önemli günde oruç tutmak isteyenler, detayları araştırıyor. İşte Berat Kandili orucu hakkında merak edilenler...
"Berat Kandili orucu ne zaman tutulur?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Regaip ve Miraç Kandili sonrasında Regaip Kandili yılın üçüncü kandilidir. Müslüman aleminde özel bir yeri olan Berat Gecesi aynı zamanda Ramazan ayının habercisi olarak biliniyor. Berat kandilinde oruç tutmak isteyen kişiler "Berat Kandilinde ne zaman, hangi gün oruç tutulur?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Berat Kandili orucu hakkında detaylar...
BERAT KANDİLİ HANGİ GÜN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimine göre Berat Kandili, bu yıl 6 Mart Pazartesi gecesi eda edilecek.
BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?
"Kandillerde oruç tutmak isteyen kişi, kandil gecesinin olduğu günde mi, bir gün sonrasında mı oruç tutmalıdır?" sorusuna Diyanet tarafından verilen yanıt şöyle:
Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder.
Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.
Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.
BERAT KANDİLİ ORUCUNUN FAZİLETİ
İlahiyatçı Necmettin Nursaçan Berat Kandilinde oruç tutmanın sevap olduğunu şu şekilde açıklıyor. "Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav) berat kandil gecesinde namaz kılın, gündüzünde oruç tutun buyuruyor." Allah rasulu böyle diyor; bu nedenle berat kandilinde oruç tutmamız sevaptır. Mübarek Berat Kandilinde vahim huylardan vazgeçmek için dua etmeli, millet için, vatan için, İslam dünyası için dualar edilmeli...
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- BERAT KANDİLİ ORUCU ne zaman, kaç gün tutulur? 2023 Berat Kandili'nde oruç tutmanın faziletleri neler?
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