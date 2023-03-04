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Hatay'da depreme doğumda yakalandı! Üzüntü ve mutluluğu bir arada yaşadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.03.2023 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023
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Hatay’da depreme doğumda yakalandı! Üzüntü ve mutluluğu bir arada yaşadı

Türkiye 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. Asrın felaketine Hatay'da  hastanede doğumda yakalanarak sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren Fatma Ateş, çocuğuna şükreden anlamına gelen 'Hamit' ismini verdi. Depremin ardından çadıra yerleşen çiftin bebeğinin ihtiyaçlarını ise Mehmetçik karşıladı.

Türkiye'ye yasa boğan Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremler geride bir çok hikaye bıraktı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan 2 çocukları olan Fatma ve Hüseyin Ateş çifti ise hem üzüntüyü hem mutluluğu bir arada yaşadı. Deprem gecesi ikinci çocuklarına hamile olan Fatma Ateş'in doğum sancısı başladı.

Bunun üzerine hastaneye götürülen anne Ateş, doğum yaptığı sırada deprem meydana geldi. Deprem anında bebeğini sağlıklı olarak dünyaya getirerek kucağına alan anne Ateş, daha sonra tedbir maksatlı tüm hastalarla birlikte tahliye edildi. O gece evlerinin bir kısmı yıkılarak ağır hasar alan aile, hem üzüntüyü hem de mutluluğu aynı anda yaşadı. Şuanda çadır da kalan Ateş ailesinin yeni üyesine ise şükreden anlamına gelen 'Hamit' ismi verildi. Hamit bebeğin ihtiyaçları ise Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından karşılanıyor.

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Evde bulundukları sırada gece doğum sancısının başladığını belirten Ateş," Tam sancılandım hastaneye gittim tam doğuma geçerken depreme yakalandım" dedi.

Bebeğinin o sırada dünyaya geldiğini kaydeden Ateş, "Evimiz yıkıldı çadırda kalıyoruz. Bebeğimin adını Hamit koydum. Hamit ismi hem şükretmek hem de babamın adı, ondan dolayı bu ismi verdik" ifadelerini kullandı.

Hamit bebeği ziyaret eden 8.Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Mehmetçiklerden Uzman Çavuş Hasan Boz, "Ailemiz deprem gecesini araştırma hastanesinde geçirmiş. Bebeğimiz de o gece doğmuş. Hastanenin bahçesinde yağmurlu bir soğuk havayı yaşamaları bir yandan üzüntü verici olaydı ama en önemlisi bizi de mutlu eden bebeğimizin yaşadığı ev maalesef ki büyük ağır hasar almış. Belki evde olsalardı hayatlarını kaybedeceklerdi ki istemediğimiz durum. Bizde devletimizin milletimizin bize vermiş olduğu emanetleri ailemize takdim ettik. Geldik beşiğini, mamasını ve bezini verdik. Bu ilk değil her zaman yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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