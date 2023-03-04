Hatay’da depreme doğumda yakalandı! Üzüntü ve mutluluğu bir arada yaşadı

Hamit bebeği ziyaret eden 8.Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Mehmetçiklerden Uzman Çavuş Hasan Boz, "Ailemiz deprem gecesini araştırma hastanesinde geçirmiş. Bebeğimiz de o gece doğmuş. Hastanenin bahçesinde yağmurlu bir soğuk havayı yaşamaları bir yandan üzüntü verici olaydı ama en önemlisi bizi de mutlu eden bebeğimizin yaşadığı ev maalesef ki büyük ağır hasar almış. Belki evde olsalardı hayatlarını kaybedeceklerdi ki istemediğimiz durum. Bizde devletimizin milletimizin bize vermiş olduğu emanetleri ailemize takdim ettik. Geldik beşiğini, mamasını ve bezini verdik. Bu ilk değil her zaman yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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