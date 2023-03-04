Hatay'da depreme doğumda yakalandı! Üzüntü ve mutluluğu bir arada yaşadı
Türkiye 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. Asrın felaketine Hatay'da hastanede doğumda yakalanarak sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren Fatma Ateş, çocuğuna şükreden anlamına gelen 'Hamit' ismini verdi. Depremin ardından çadıra yerleşen çiftin bebeğinin ihtiyaçlarını ise Mehmetçik karşıladı.
Türkiye'ye yasa boğan Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremler geride bir çok hikaye bıraktı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan 2 çocukları olan Fatma ve Hüseyin Ateş çifti ise hem üzüntüyü hem mutluluğu bir arada yaşadı. Deprem gecesi ikinci çocuklarına hamile olan Fatma Ateş'in doğum sancısı başladı.
Bunun üzerine hastaneye götürülen anne Ateş, doğum yaptığı sırada deprem meydana geldi. Deprem anında bebeğini sağlıklı olarak dünyaya getirerek kucağına alan anne Ateş, daha sonra tedbir maksatlı tüm hastalarla birlikte tahliye edildi. O gece evlerinin bir kısmı yıkılarak ağır hasar alan aile, hem üzüntüyü hem de mutluluğu aynı anda yaşadı. Şuanda çadır da kalan Ateş ailesinin yeni üyesine ise şükreden anlamına gelen 'Hamit' ismi verildi. Hamit bebeğin ihtiyaçları ise Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından karşılanıyor.
O GÜN YAŞADIKLARINI ANLATTI
Evde bulundukları sırada gece doğum sancısının başladığını belirten Ateş," Tam sancılandım hastaneye gittim tam doğuma geçerken depreme yakalandım" dedi.
Bebeğinin o sırada dünyaya geldiğini kaydeden Ateş, "Evimiz yıkıldı çadırda kalıyoruz. Bebeğimin adını Hamit koydum. Hamit ismi hem şükretmek hem de babamın adı, ondan dolayı bu ismi verdik" ifadelerini kullandı.
Hamit bebeği ziyaret eden 8.Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Mehmetçiklerden Uzman Çavuş Hasan Boz, "Ailemiz deprem gecesini araştırma hastanesinde geçirmiş. Bebeğimiz de o gece doğmuş. Hastanenin bahçesinde yağmurlu bir soğuk havayı yaşamaları bir yandan üzüntü verici olaydı ama en önemlisi bizi de mutlu eden bebeğimizin yaşadığı ev maalesef ki büyük ağır hasar almış. Belki evde olsalardı hayatlarını kaybedeceklerdi ki istemediğimiz durum. Bizde devletimizin milletimizin bize vermiş olduğu emanetleri ailemize takdim ettik. Geldik beşiğini, mamasını ve bezini verdik. Bu ilk değil her zaman yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT ilk maaş ne zaman yatacak? Mart ayında dilekçe veren EYT'liler ilk maaşını Nisan'da alır mı? İşte yol haritası
- Sözleşmeli er alımı 2. dönem başvuruları başladı mı? 2023 Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır?
- DEPREM GÖÇÜ BAŞLADI! İstanbul'un nüfusu azalıyor mu? Ev fiyatları düştü mü, düşecek mi?
- 2023 ORUÇ BAŞLANGICI | Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk sahura ne zaman kalkılacak? Diyanet dini günler
- 4A, 4B, 4C EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA ROBOTU | e-devlet normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?
- TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER 2023 | TOKİ Anadolu Yakası kuraya hak kazananlar belli oldu! Tuzla, Silivri, Çatalca
- Deprem son dakika! 4 Mart Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Hatay, Adana... AFAD son depremler listesi!
- Hac kura çekimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Hac kuraları çekim tarihi açıklandı mı 2023?
- Yalı Çapkını 23. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 23. bölüm ne zaman yayınlanacak? Ferit ve Seyran aşkı alevlendi...
- TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak 2023? TOKİ İstanbul kura çekim tarihi açıklandı mı?
- AÖF Bahar dönemi kayıtları bitti mi, uzatıldı mı 2023? AÖF yeni dönem kayıtları ne zaman bitiyor?
- DSİ 1273 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ personel alımı sonuçları belli oldu mu?