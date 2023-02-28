Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar enkazdan 326 kişiyi kurtaran Mehmetçik ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından deprem bölgelerine görevlendirilen 57 tabur ve 100 arama- kurtarma timi toplam 40 binden fazla Mehmetçik, uzman ve teknik personel, bölgedeki görevlerini sürdürmeye devam ediyor.



'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin hemen ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Hatay'da ilk günden beri Mehmetçiğin nöbet, devriye, arama- kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini yerinde takip eden Bakan Akar'ın deprem bölgesindeki incelemeleri de sürüyor.