Hatay’da depreme yakalanan prematüre bebek Konya’da hayata tutundu! İşte “Masal” gibi bir hikaye

"BANA DÜNYALARI VERDİLER"

Kızının hayatta olduğunu öğrenince çok mutlu olduklarını anlatan baba Cumali Bakkaylı şunları söyledi: "Ben deprem tarihinde Samsun'da çalışıyordum. Çocuklarım ve eşim ailesinin yanındaydı. Depremde büyük bir yıkım yaşadık ve birçok yakınımızı kaybettik. Hemen Hatay'a döndüm ve ailemi bulundukları yerden uzaklaştırdım. Masal'ın hangi hastaneye bile sevk edildiğini bilmiyorduk. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden hocam arayıp, kızımın orada olduğunu ve durumunu iyi olduğunu söyleyince dünyalar benim oldu. Bu üzüntümüz içerisinde büyük bir mutluluk yaşadık. En yakın zamanda kızımıza kavuşmak istiyoruz" dedi.