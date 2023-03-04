04 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da depreme yakalanan prematüre bebek Konya’da hayata tutundu! İşte “Masal” gibi bir hikaye

Hatay’da depreme yakalanan prematüre bebek Konya’da hayata tutundu! İşte “Masal” gibi bir hikaye

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.03.2023 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023
ABONE OL
Hatay’da depreme yakalanan prematüre bebek Konya’da hayata tutundu! İşte “Masal” gibi bir hikaye

Hatay’da 7 ay önce prematüre doğan Masal bebek, beynindeki kanama sebebiyle tedavi gördüğü hastanede asrın felaketine yakalandı. Konya’ya sevk edilen ve burada tedavi edilen Masal bebeğin ailesinden ise haber yoktu. Hastane personeli dedektif gibi iz sürüp bebeğin ailesine ulaştı. İşte herkesi duygulandıran hikayenin ayrıntıları...

Cumali ve Nergis Bakkaylı çifti, 7 ay önce üçüncü çocukları Masal'ı kucaklarına aldı. Ancak erken doğumla 6,5 aylıkken 600 gram dünyaya gelen küçük Masal, beyninde kanama oluşması nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Önce devlet hastanesi ardından da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi edilen Masal, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerde Hatay'daki hastanenin büyük hasar alması sonucu Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Küçük Masal 11 Şubat tarihinde de Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.

DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRÜP AİLESİNİ BULDULAR

Beyin Cerrahisi ve Yeni Doğum Servisinde tedavisi uygulanan küçük Masal, 4 kiloya ulaştı ve beynindeki kanama durduruldu. Günlerce küçük Masal'ı kimsenin sormaması üzerine hastane personeli, kendi imkanları ile dedektif gibi iz sürüp, araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonucu depremde birçok yakınlarını kaybeden ailenin Mersin'in Tarsus ilçesinde olduğu tespit edildi.

Baba Cumali Bakkaylı'ya ulaşan personel, küçük kızlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu, çocuklarını istedikleri zaman taburcu edebileceklerini söyledi.

"BANA DÜNYALARI VERDİLER"

Kızının hayatta olduğunu öğrenince çok mutlu olduklarını anlatan baba Cumali Bakkaylı şunları söyledi: "Ben deprem tarihinde Samsun'da çalışıyordum. Çocuklarım ve eşim ailesinin yanındaydı. Depremde büyük bir yıkım yaşadık ve birçok yakınımızı kaybettik. Hemen Hatay'a döndüm ve ailemi bulundukları yerden uzaklaştırdım. Masal'ın hangi hastaneye bile sevk edildiğini bilmiyorduk. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden hocam arayıp, kızımın orada olduğunu ve durumunu iyi olduğunu söyleyince dünyalar benim oldu. Bu üzüntümüz içerisinde büyük bir mutluluk yaşadık. En yakın zamanda kızımıza kavuşmak istiyoruz" dedi.

Anne Nergis Bakkaylı ise "Kızım hastanede yatıyordu. Çok sıkıntılar yaşadık. Depremden sonra da haber alamadık. Çok şükür, kızımızı bulduk. Durumu da oldukça iyiymiş. Allah kimsenin başına böyle bir şey getirmesin. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Üzüntü ve mutluluğu bir arada yaşadı! ÜZÜNTÜ VE MUTLULUĞU BİR ARADA YAŞADI!
Enkazdan kurtulan anne ve bebeği kavuştu! ENKAZDAN KURTULAN ANNE VE BEBEĞİ KAVUŞTU!
Depremden günler sonra kayıp kızı ile kavuştu! DEPREMDEN GÜNLER SONRA KAYIP KIZI İLE KAVUŞTU!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA