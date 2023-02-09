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Haberler Galeri İşte dünyanın konuştuğu FAY KIRIĞI! Türkiye'de büyük yıkıma neden olan depremin gerçekleştiği nokta... 5 fay parçası birlikte çalıştı! Uzman isimden korkutan uyarı: Artçı depremler 6,6'ya çıkabilir

İşte dünyanın konuştuğu FAY KIRIĞI! Türkiye'de büyük yıkıma neden olan depremin gerçekleştiği nokta... 5 fay parçası birlikte çalıştı! Uzman isimden korkutan uyarı: Artçı depremler 6,6'ya çıkabilir

Türkiye dünyanın en büyük kara depremini yaşadı. 11 ilde etkili olan iki büyük sarsıntıya bilim dünyası ne diyor? ilk deprem ikinciyi tetikledi mi? Önceden öngörülebilir miydi? Artçı depremler ne kadar sürer? 7,7 ve 7,6'lık depremler sıra dışı bir durum mu? Hareket etmeyen levhalar kırılmaya mı başladı? A Haber muhabiri Elif Uzunoğlu, Hatay Kırkhan'da depremde oluşan kırığı Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Hasan Sözbilir'e sordu. Sözbilir, "Her gün bir deprem değil de her dakika bir deprem oluyor şu anda öyle bir süreçteyiz." dedi.

A Haber
Giriş Tarihi: 09.02.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 16:07
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İşte dünyanın konuştuğu FAY KIRIĞI! Türkiye’de büyük yıkıma neden olan depremin gerçekleştiği nokta... 5 fay parçası birlikte çalıştı! Uzman isimden korkutan uyarı: Artçı depremler 6,6’ya çıkabilir

Pazarcık'ta 7,7, Elbistan'da 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma sebep oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte dünyanın konuştuğu FAY KIRIĞI! Türkiye’de büyük yıkıma neden olan depremin gerçekleştiği nokta... 5 fay parçası birlikte çalıştı! Uzman isimden korkutan uyarı: Artçı depremler 6,6’ya çıkabilir

Dünyanın en büyük kara depremi önceden öngörülebilir miydi? Artçı depremler ne kadar sürer? 7,7 ve 7,6'lık depremler sıra dışı bir durum mu? Hareket etmeyen levhalar kırılmaya mı başladı?

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İşte dünyanın konuştuğu FAY KIRIĞI! Türkiye’de büyük yıkıma neden olan depremin gerçekleştiği nokta... 5 fay parçası birlikte çalıştı! Uzman isimden korkutan uyarı: Artçı depremler 6,6’ya çıkabilir

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Hatay Kırıkhan'da fay kırığının oluştuğu noktadan konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları ve dünyanın konuştuğu o fay kırığı;

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İşte dünyanın konuştuğu FAY KIRIĞI! Türkiye’de büyük yıkıma neden olan depremin gerçekleştiği nokta... 5 fay parçası birlikte çalıştı! Uzman isimden korkutan uyarı: Artçı depremler 6,6’ya çıkabilir

Şu anda Hassa'dan başlayıp Kırıkhan'a ve oradan da Antakya'ya doğru uzanan Amanos ya da Karasu fayı olarak bilinen fay üzerindeyiz.

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İşte dünyanın konuştuğu FAY KIRIĞI! Türkiye’de büyük yıkıma neden olan depremin gerçekleştiği nokta... 5 fay parçası birlikte çalıştı! Uzman isimden korkutan uyarı: Artçı depremler 6,6’ya çıkabilir

Bu fay deprem sırasında kırılmış oldu. Depremi üreten faylardan bir tanesi.