Malatya’da mucize! ‘Köpük’ tepki verdi 77 saat sonra enkazdaki kadın kurtarıldı

Van AFAD köpek eğitmeni Niyazi Özbek, köpeğin Golden Retreiver cinsi ve 4 yaşında olduğunu belirterek, "4'ü şu anda bulunduğumuz bina olmak üzere toplam 6 kişinin canlı kurtarılmasını sağladı. Son olarak da enkazda Meral teyzemizin bulunduğu alanda tepki verdi ve ekipleri oraya yönlendirdik. Olağanüstü bir çalışma sonrasında bir mucize gerçekleşti ve sağ olarak kurtarıldı. Biz Köpük ile burada görevimize devam edeceğiz" dedi.

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