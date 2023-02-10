Arama kurtarma ekipleri "Poyraz" ve "Köpük"ün havlamasını bekliyor! Enkazdan can kurtarmaya devam ediyorlar

Poyraz'ın seslere çok duyarlı olduğunu söyleyen Özbek, şunları kaydetti:

"Bunlar canlı arama köpeği olduğu için havlayarak bize yer tespiti yapıyorlar. Havladığı zaman zaten bizim için en büyük mutluluk oluyor. Bütün enkazları biz geziyoruz. Çünkü biz köpek ekibiyiz. Dersim bey ile geceli gündüzlü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Köpeklerin üzerine düşen yük de fazla ama bir can bizim için her şey demek olduğu için aralıksız bir şekilde, sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Poyraz onlarca enkazda görev aldı şu ana kadar 3 kişiyi kurtarmamıza vesile oldu."