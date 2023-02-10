Arama kurtarma ekipleri "Poyraz" ve "Köpük"ün havlamasını bekliyor! Enkazdan can kurtarmaya devam ediyorlar
Türkiye’ye asrın felaketi ile sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ili birden yıktı. Yaşanan büyük felaketin ardından arama kurtarma ekipleri hız kesmeden çalışamalarına devam ediyor. Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde görevli arama kurtarma köpeği "Poyraz", "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da enkaz altında kalanların kurtarılmasına yardım ediyor. Köpek eğitmeni Niyazi Özbek, "Bunlar canlı arama köpeği olduğu için havlayarak bize yer tespiti yapıyorlar. Havladığı zaman zaten bizim için en büyük mutluluk oluyor." dedi. Ekiplerle sahada çalışan köpeklerden Köpük ve Poyraz'ın sinyal vermesi bekleniyor.
Deprem, çığ, heyelan, göçük gibi doğal afetler için özel olarak yetiştirilen Poyraz, hassas burnuyla ölü ile canlıyı ayırabiliyor.Poyraz, depremden etkilenen Malatya'da eğitmenleri Dersim Bulut ve Niyazi Özbek eşliğinde görev yapıyor.
Depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma çalışmalarına destek veren Poyraz, Zapcıoğlu Caddesi'ndeki 7 katlı Yetiş Apartmanı'nın enkazından 85 saat sonra 14 ve 16 yaşlarındaki 2 genç ile Hayat Sitesi'nde yabancı uyruklu bir kişinin enkaz altından kurtarılmasını sağladı.
Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli Niyazi Özbek, depremin ardından kısa sürede afet bölgesindeki Malatya'da görevlendirildiklerini söyledi.
Enkaz altında kalanları çıkartmak için çalışmalara başladıklarını belirten Özbek, "Şu anda hala çalışmalarımız devam ediyor. Geceli gündüzlü hiç uyumadan, aralıksız bir şekilde. Bir canlı kurtarabilirsek bizim için ne mutlu. Bunun için mücadele ediyoruz. Her kurtarılan can bizim için güç ve enerji kaynağı oluyor." dedi.
3 KİŞİNİN ENKAZDAN CANLI ÇIKMASINI SAĞLADI
Poyraz'ın "oyuncu" bir köpek olduğunu ve enkaz altında kalanları oyun arkadaşı olarak gördüğünü dile getiren Özbek, canlı bulduktan sonra Poyraz'ı oyuncakla ödüllendirdiklerini ifade etti.
Poyraz'ın seslere çok duyarlı olduğunu söyleyen Özbek, şunları kaydetti:
"Bunlar canlı arama köpeği olduğu için havlayarak bize yer tespiti yapıyorlar. Havladığı zaman zaten bizim için en büyük mutluluk oluyor. Bütün enkazları biz geziyoruz. Çünkü biz köpek ekibiyiz. Dersim bey ile geceli gündüzlü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Köpeklerin üzerine düşen yük de fazla ama bir can bizim için her şey demek olduğu için aralıksız bir şekilde, sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Poyraz onlarca enkazda görev aldı şu ana kadar 3 kişiyi kurtarmamıza vesile oldu."
"KÖPÜK" DE GÖREV BAŞINDA
Depremin yıktığı illerden biri olan Malatya'da bu sabah moralleri yükselten bir gelişme yaşandı. Van'dan gelen AFAD arama köpeği 'Köpük'ün canlı taraması yaptığı Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'ndeki Hayat Sitesi'nde bir canlı tespit edildi.
Ekipler 6 katlı binanın birinci katında mutfakta kanepelerin arasında kaldığı belirlenen Meral Nakır ile ses teması kurdu. Yaklaşık 20 saat süren çalışmalar ile üstten bloklar delinerek bulunduğu yere doğru oyuk açıldı.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonrasında Meral Nakır, 77 saat sonra enkazdan canlı olarak kurtarıldı.
Oluşturulan hayat koridorunda elden ele taşınan Nakır, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
EKİPLERİN SEVİNÇ GÖZYAŞI
Arama kurtarma çalışmalarında görev alan ve 20 saat boyunca aralıksız çalışan ekipler, Meral Nakır'ı çıkardıktan sonra birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.
Arama kurtarma çalışmalarında, asker, polis, sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri görev yaptı.
KÖPÜK, 6 KİŞİNİN KURTARILMASINI SAĞLADI
Meral Nakır'ın kurtarılmasında Van'dan Malatya'ya gelen AFAD ekibindeki arama köpeği Köpük fayda sağladı. 2 gün boyunca aynı enkazda görev yapan Köpük, toplamda 6 kişinin canlı olarak kurtarılmasında rol oynadı. Son olarak Hayat Sitesi'nde Meral Nakır'ın bulunduğu noktada tepki veren Köpük, ekiplerin çalışmalarını orada yoğunlaştırmasını sağladı. Saatler süren çalışma sonrasında Nakır sağ çıkarıldı.
Van AFAD köpek eğitmeni Niyazi Özbek, köpeğin Golden Retreiver cinsi ve 4 yaşında olduğunu belirterek, "4'ü şu anda bulunduğumuz bina olmak üzere toplam 6 kişinin canlı kurtarılmasını sağladı. Son olarak da enkazda Meral teyzemizin bulunduğu alanda tepki verdi ve ekipleri oraya yönlendirdik. Olağanüstü bir çalışma sonrasında bir mucize gerçekleşti ve sağ olarak kurtarıldı. Biz Köpük ile burada görevimize devam edeceğiz" dedi.
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