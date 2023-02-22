Enkazdan çıkartılan köpek ekibin yeni üyesi oldu! "Hayat" başka hayatları kurtaracak

"ARTIK BEŞİNCİ ÜYEMİZ"

Köpeğin ekipten ayrılmak istemediğini ve araca binerek inmediğini belirten Katıtaş, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarla 'Hayat'ı sahiplenmeye karar verdik. Antalya'dan gelen bir sivil bir toplum kuruluşunun üyeleriyle köpeği Antalya'ya gönderdik. Biz de önceki gün deprem bölgesinden döndük. 'Hayat' ile ilk buluşmamız dramatik ve duygusal oldu. Artık 'Hayat' da Kepez Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nin bir parçası oldu. Artık beşinci üyemiz. Sağlık işlemleri tamamlandıktan sonra 'Hayat'ın eğitimlerine başladık. Çok istekli ve komut alabilen bir köpek. Allah ülkemize başka afetler vermesin ama böyle bir durumda 'Hayat' da başka hayatları yaşatmak için mücadele edecek."

Arama ve kurtarma çalışmalarında köpeklerin etkin rol oynadığına dikkati çeken Katıtaş, "Hayat"ın da ekip adına önemli kazanım olduğunu dile getirdi.

Katıtaş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye de kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.