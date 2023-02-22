Enkazdan çıkartılan köpek ekibin yeni üyesi oldu! "Hayat" başka hayatları kurtaracak
6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Antalya'nın Kepez Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi tarafından Hatay'da enkazdan çıkarılarak "Hayat" adı verilen köpek, sahiplenilerek başka canlar kurtarabilmesi için eğitime alındı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye gönderilen Kepez Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Osmaniye, Elbistan ve Hatay'da 12 kişiyi enkaz altından sağ çıkarmayı başardı.
Kepez ekibi, Hatay'daki arama kurtarma çalışmaları sırasında "labrador kırması" cinsi 2,5 yaşındaki köpeği de sıkıştığı yerden 4 saatlik çalışmayla çıkardı.
Ekip üyeleri, depremde sahiplerini kaybeden köpekten kurdukları duygusal bağ dolayısıyla ayrılamadı. Arama kurtarma gönüllüleri, önce "Deprem" daha sonra ise "Hayat" adını verdikleri köpeği sahiplenmeye karar verdi.Kurtarma ekibinin şefi Murat Katıtaş, deprem alarmı gelir gelmez 4 kişilik ekip ve teknik malzemelerle yola çıktıklarını söyledi.Önce Osmaniye'ye giderek AFAD Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçtiklerini ve çalışmalara katıldıklarını anlatan Katıtaş, burada 1 yaşındaki bir kız çocuğu ile anne ve babasını enkaz altından sağ çıkardıklarını belirtti.
Katıtaş, ardından geçtikleri Elbistan'a 7, Hatay'da da 8 kişilik ailenin 2 ferdini kurtardıklarını kaydetti.
"HAYAT" EKİPTEN AYRILAMADI
Havanın çok soğuk olduğunu ve yoğun bir mücadele sergilediklerini vurgulayan Katıtaş, kurtarma çalışmaları sırasında 5,9 ve 5,3 büyüklüğündeki artçı depremlere yakalandıklarını belirtti.Hayat kurtarmanın anlatılamayacak kadar güzel bir duygu olduğunu dile getiren Katıtaş, tüm ekiplerin koordineli bir şekilde çalıştığını vurguladı.
Hatay'da bir enkazda canlı ihbarı alınca bölgeye gittiklerini anlatan Katıtaş, "Enkazın ikinci katında bir canlı olduğuna dair bilgiye ulaştık ve binaya girmeye karar verdik. 4 saatlik kazı, bize 'Hayat'ı kazandırdı. Gözünde yaş vardı, çünkü sahipleri enkazda hayatını kaybetmişti." dedi.
Katıtaş, köpeği çamaşır makinesi ile kolon arasında küçücük bir alanda bulduklarını, yıkayıp doyurduklarını ifade etti.
"ARTIK BEŞİNCİ ÜYEMİZ"
Köpeğin ekipten ayrılmak istemediğini ve araca binerek inmediğini belirten Katıtaş, şöyle devam etti:
"Arkadaşlarla 'Hayat'ı sahiplenmeye karar verdik. Antalya'dan gelen bir sivil bir toplum kuruluşunun üyeleriyle köpeği Antalya'ya gönderdik. Biz de önceki gün deprem bölgesinden döndük. 'Hayat' ile ilk buluşmamız dramatik ve duygusal oldu. Artık 'Hayat' da Kepez Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nin bir parçası oldu. Artık beşinci üyemiz. Sağlık işlemleri tamamlandıktan sonra 'Hayat'ın eğitimlerine başladık. Çok istekli ve komut alabilen bir köpek. Allah ülkemize başka afetler vermesin ama böyle bir durumda 'Hayat' da başka hayatları yaşatmak için mücadele edecek."
Arama ve kurtarma çalışmalarında köpeklerin etkin rol oynadığına dikkati çeken Katıtaş, "Hayat"ın da ekip adına önemli kazanım olduğunu dile getirdi.
Katıtaş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye de kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
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