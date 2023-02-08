En doğru verileri onlar veriyor! Hayat kurtaran köpekler: Canlı ile cansız arasındaki koku farkını ayırt edebiliyorlar

'SAHADAKİ KÖPEK SAYISI 100'ÜN ÜZERİNDE'

Türkiye'nin yakın geçmişine damga vuran depremlerden sonra eğitimli arama-kurtarma köpekleri bir kez daha sahada ekiplere destek vermeye devam ediyor. 1999'da Gölcük ve Düzce'de, 2011'de Van'da, 2020'de Elazığ ve İzmir'de enkaz çalışmalarında görev yapan can dostlarımız son olarak Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 depremleri sonrasında da arama çalışmalarında görev yapıyor. AKUT ve AFAD haricinde yurt dışından Türkiye'ye yardım için başka ülkelerden gelen yardım ekiplerinin köpekleri de sahada yer alıyor.