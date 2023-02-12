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Meksika’dan gelen kurtarma köpeği "Proteo" hayatını kaybetti: Kahramanca çalışman için teşekkür ederiz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
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Meksika’dan gelen kurtarma köpeği Proteo hayatını kaybetti: Kahramanca çalışman için teşekkür ederiz

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Meksika’dan gelen ekibin kurtarma köpeği Proteo, hayatını kaybetti. Meksika Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'deki kardeşlerimizin aranması ve kurtarılmasında Meksika Delegasyonu'nun bir üyesi olarak görevini yerine getirdin. Kahramanca çalışman için teşekkür ederiz" denildi.

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