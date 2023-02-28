Deprem bölgesinde kaç çadır ve konteyner kuruldu? AFAD güncel rakamları paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin etkilediği 11 ilde vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 356 bin 419 çadır ve 8 bin 530 konteynerin kurulumunun tamamlandığını bildirdi. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, "asrın felaketi"nde vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla şu ana kadar 11 ilde 332 noktada çadır kent alanları oluşturuldu.