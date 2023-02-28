28 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Deprem bölgesinde kaç çadır ve konteyner kuruldu? AFAD güncel rakamları paylaştı

Deprem bölgesinde kaç çadır ve konteyner kuruldu? AFAD güncel rakamları paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin etkilediği 11 ilde vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 356 bin 419 çadır ve 8 bin 530 konteynerin kurulumunun tamamlandığını bildirdi. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, "asrın felaketi"nde vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla şu ana kadar 11 ilde 332 noktada çadır kent alanları oluşturuldu.

Giriş Tarihi: 28.02.2023 22:46 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 22:50
  • 1
  • 9
Deprem bölgesinde kaç çadır ve konteyner kuruldu? AFAD güncel rakamları paylaştı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, "asrın felaketi"nde vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla şu ana kadar 11 ilde 332 noktada çadır kent alanları oluşturuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Deprem bölgesinde kaç çadır ve konteyner kuruldu? AFAD güncel rakamları paylaştı

Bireysel çadır talepleri ile 356 bin 419 çadırın kurulumu tamamlandı.

Depremden etkilenen illerden Hatay'da 97 bin 212, Kahramanmaraş'ta 77 bin 188, Gaziantep'te 49 bin 795, Adıyaman'da 49 bin 353, Malatya'da 36 bin 907, Adana'da 17 bin 515, Şanlıurfa'da 8 bin 990, Osmaniye'de 7 bin 377, Diyarbakır'da 7 bin 458 ve Kilis'te 4 bin 624 çadır kuruldu.

  • 3
  • 9
Deprem bölgesinde kaç çadır ve konteyner kuruldu? AFAD güncel rakamları paylaştı

Ayrıca depremden etkilenen illerde 162 farklı alanda toplam 103 bin 684 konteyner kurulumu planlandı. Planlama kapsamında, şu ana kadar 8 bin 530 konteynerin kurulumu tamamlandı.

  • 4
  • 9
Deprem bölgesinde kaç çadır ve konteyner kuruldu? AFAD güncel rakamları paylaştı

Afet bölgesinde ve afet bölgesi dışında çadır, konteyner, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları, oteller, kamu misafirhaneleri, Milli Eğitim Bakanlığı tesisleri ve diğer tesislerde barınma hizmeti sunulan kişi sayısı 1 milyon 915 bin 598 oldu.

  • 5
  • 9
Deprem bölgesinde kaç çadır ve konteyner kuruldu? AFAD güncel rakamları paylaştı

Afet bölgesinde ve afet bölgesi dışında çadır, konteyner, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları, oteller, kamu misafirhaneleri, Milli Eğitim Bakanlığı tesisleri ve diğer tesislerde barınma hizmeti sunulan kişi sayısı 1 milyon 915 bin 598 oldu.