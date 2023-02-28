Vicdansızlığın böylesi ’pes’ dedirtti! Depremzedeleri ’özel konteyner’ ilanıyla 30 bin TL dolandırdılar!

"SADECE DEPREMZEDELERE ÖZEL SİPARİŞ ALINDIĞINI YAZIYORDU"

Ailesi ile rahat yaşayabilecekleri konteyner ev arayışına girdiklerini ifade eden Emrah Sıdır, "İnternetten yaptığım araştırmalar sonucu Cuma günü bir yer buldum. Sadece depremzedelere özel sipariş alındığını yazıyordu. Telefon numaralarını alarak iletişime geçtim. İncelemek için fotoğraflarını istedim. Fiyatı görüşerek, anlaştık. Ürün geldikten sonra ödeme yapmayı teklif ettim. Bunu kabul etmediler ve daha önce mağdur olduklarını ifade ettiler. Ücretin yarısını konteyner ev yükledikten ve fatura kesildikten sonra kalan yarısını ise teslim edildikten sonra ödememi istediler. Firma ismi, şahıs ismini belirttiler. İrsaliye faturası ve konteyner evin yüklendiği videoyu bana ilettiklerinde 15 bin TL'yi gönderdim. Görüştürdükleri nakliye firması Cumartesi günü saat 11.00'de teslim alacağımı söyledi. Cumartesi sabahı nakliye firması ile görüştüğümde yolda olduğunu söylediler. Saat 11.00'de tekrar aradığımda bana çok yakın olduklarını söylediler. Ondan sonra da telefonlarını kapatarak beni engellediler. Araştırmaya başladığımda her şeyin doğru olduğunu fark ettim. Daha sonra dolandırıldığımı anladım. Profesyonel bir şekilde dolandırıldım" dedi.