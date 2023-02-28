Vicdansızlığın böylesi 'pes' dedirtti! Depremzedeleri 'özel konteyner' ilanıyla 30 bin TL dolandırdılar!
6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Hatay’ın İskenderun ilçesinde depremzede 2 aile konteyner ev almak isterken 30 bin TL dolandırıldı. Uygun fiyata satılan konteynerlerin gerekçesi olarak dolandırıcıların söyledikleri yalan ise 'pes' dedirtti.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği kentler arasında yer alan İskenderun'da evi hasar gören depremzedeler ya kent dışına çıktı ya da çadır ve konteyner kentlere yerleşti.
Kalabalık oldukları için kendilerine konteyner ev almak isteyen Sıdır ailesi depremin ardından bir kez daha mağdur oldu.
İnternetten konteyner ev araştırması yapan 38 yaşındaki Emrah Sıdır, diğer firmalara oranla daha uygun fiyat veren Isparta merkezli bir firma ile iletişime geçti.
Fiyatın düşük olma nedenini sorduğu firmadan devlet tarafından depremzedeler için kendilerine teşvik verildiğini, bu nedenle uygun fiyata konteyner ev üretimi yaptıkları cevabı alan Sıdır, kendisi ve babası Musa Sıdır için iki adet konteyner ev siparişi vererek iletişimde oldukları şahısların hesabına toplamda 30 bin TL gönderdi. Tanesi 29 bin TL'den konteyner ev alacaklarının mutluluğunu yaşayan Sıdır ailesi neye uğradığını şaşırdı.
"SADECE DEPREMZEDELERE ÖZEL SİPARİŞ ALINDIĞINI YAZIYORDU"
Ailesi ile rahat yaşayabilecekleri konteyner ev arayışına girdiklerini ifade eden Emrah Sıdır, "İnternetten yaptığım araştırmalar sonucu Cuma günü bir yer buldum. Sadece depremzedelere özel sipariş alındığını yazıyordu. Telefon numaralarını alarak iletişime geçtim. İncelemek için fotoğraflarını istedim. Fiyatı görüşerek, anlaştık. Ürün geldikten sonra ödeme yapmayı teklif ettim. Bunu kabul etmediler ve daha önce mağdur olduklarını ifade ettiler. Ücretin yarısını konteyner ev yükledikten ve fatura kesildikten sonra kalan yarısını ise teslim edildikten sonra ödememi istediler. Firma ismi, şahıs ismini belirttiler. İrsaliye faturası ve konteyner evin yüklendiği videoyu bana ilettiklerinde 15 bin TL'yi gönderdim. Görüştürdükleri nakliye firması Cumartesi günü saat 11.00'de teslim alacağımı söyledi. Cumartesi sabahı nakliye firması ile görüştüğümde yolda olduğunu söylediler. Saat 11.00'de tekrar aradığımda bana çok yakın olduklarını söylediler. Ondan sonra da telefonlarını kapatarak beni engellediler. Araştırmaya başladığımda her şeyin doğru olduğunu fark ettim. Daha sonra dolandırıldığımı anladım. Profesyonel bir şekilde dolandırıldım" dedi.
DEVLET TEŞVİK VERDİĞİ İÇİN UYGUN FİYAT VERDİKLERİNİ SÖYLEMİŞLER
Suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Sıdır, "Karakola giderek ifademi verdim. Delileri ve elimdeki dokümanları teslim ettim. Cumartesi günü iletişimin kesilmesinin ardından bana attıkları video ve irsaliye faturasını sildiler. Fiyatı uygun geldiği için şüphelenmiştim. Diğer firmaların verdiği fiyata göre uygun gelmişti. Bunu sorduğumda 'Devlet bizlere deprem bölgesine giden konteynerler için teşvik veriyor. Depremzedelere gönderilen her konteyner için teşvik alıyoruz. Diğer firmalar bunu ceplerine atıyor' dediler" şeklinde konuştu.
Ayrıca kendi konteyner evini yapma girişimine başladığını ifade eden Sıdır, "Kendi konteynerimizi yaptırmak için bir arayışa girdik. Açık olan yerlerden fiyatlar aldık. Ne malzemesi kullanılmasını araştırdık. İkinci el malzemelerden yapmaya kalktığımızda 45 bin TL'ye mal oluyor bize" ifadelerini kullandı.
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