Başkan Erdoğan’ın konteyner kentte ziyaret ettiği aile konuştu: Cumhurbaşkanımız bize güç veriyor

Evlerinin yıkıldığını ama kendisi, eşi ve 3 çocuğunun sağ salim çıktığını söyleyen anne Sönmez, "Çocuklarımın arabası vardı o gitti. Sıkılıyorlar onları gezdiriyordum. Cumhurbaşkanımız geldi bana nasıl çıktığımızı çocukların sağlığını sordu." diye konuştu.