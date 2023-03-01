Başkan Erdoğan'ın konteyner kentte ziyaret ettiği aile konuştu: Cumhurbaşkanımız bize güç veriyor
6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük depremin en çok etkilediği illerin başında gelen Adıyaman'ın Altınşehir mahallesinde kurulan konteyner kentte yaşam başladı. Binlerce kişinin barınacağı konteyner kentte, sağlık ocağından oyun parkına çamaşırhanesinden sinema alanına kadar birçok sosyal alanı da içinde bulunduruyor. Kızılay Aşevi günde 3 öğün yemek veriyor. Önceki gün Adıyaman'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da konteyner kentte kalan vatandaşları ziyaret edip onlarla sohbet etti. Engelli iki çocuğu ile enkazdan sağ çıkan Esma Sönmez; "Cumhurbaşkanımız geldi çayımızı içti. Bana enkazdan nasıl çıktığımı sordu. Onun buraya gelmesi yanımızda olması bize güç veriyor. Allah bir daha yaşatmasın" dedi.
Adıyaman'da asrın felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. En büyük sorunlardan birisi olan geçici barınma alanları hızla çoğalıyor. Altınşehir mahallesinde kurulan konteyner kentte yaşam başladı.
Yüzlerce Adıyamanlı içerisinde yatağı kanepesi, mutfak, banyosu olan konteynerlere yerleştirildi. Ayrıca konteyner kentlerin yanına mescit, aşevi, sinema, oyun parkı, sağlık ocağı ve çamaşırhane gibi alanlarda yerleştirildi.
Önceki gün buraya gelip incelemelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adıyamanlılarla sohbet edip sıkıntılarını dinledi.
"BURAYA GELMESİ BİZE GÜÇ VERİYOR"
"Cumhurbaşkanımız bizim konteynere gelip çayımızı içti" diyen Esma Sönmez; "Benim doğuştan engelli iki çocuğum var. Deprem olduğunda onların bağırmalarına uyandım." dedi.
Sönmez, "Duvarlar ardı ardına yıkıldı. Büyük kızımın yattığı yatağın üzerine duvar devrildi.
Kızım o saatte namaza kalkmıştı eğer namaz için kalkmasaydı o yatakta can verirdi." ifadelerini kullandı.
Evlerinin yıkıldığını ama kendisi, eşi ve 3 çocuğunun sağ salim çıktığını söyleyen anne Sönmez, "Çocuklarımın arabası vardı o gitti. Sıkılıyorlar onları gezdiriyordum. Cumhurbaşkanımız geldi bana nasıl çıktığımızı çocukların sağlığını sordu." diye konuştu.
Sönmez, "Onun buraya gelmesi bile bize güç veriyor, moral oluyor. Çocukların her biriyle tek tek ilgilendi. Allah razı olsun" dedi.
"BUNLAR GÜZEL İMKANLAR"
Konteyner kentin bir diğer sakini Zeliha Akgün ise; "Burası çok güzel, Allah devletimizden milletimizden razı olsun. Bak şimdi yemeğimizi aldık geldik burada yiyeceğiz. Bunlar şimdi güzel imkanlar" diye konuştu.
"ALLAHTAN GELDİ İSYAN ETMEK YOK"
Beni enkazdan oğlum 3 saat sonra çıkardı diyen Abdurrahman Özdüzen; "Benim Cumhurbaşkanımıza minnet borcum var. Bu kadar zamanda böylesi bir yer yapıldı. Şimdi güvenle kalıyoruz." dedi.
Özdüzen, "O bize her zaman güç v güven veriyor. Allahtan gelen bir şey bu çok büyük afet. İsyan etmek yok. Ya nasip ya Allah diyeceğiz" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 8 ADIMDA EYT’yi DEVREYE SOKUN! E-Devlet, SGK BAŞVURU EKRANI | 2000 sonrasına emeklilik ipuçları! Başvurular nereye yapılacak?
- YKS BAŞVURULARI 2023 | Takvim netleşti mi? Başvurular ne zaman, hangi tarihte? AYT-YDT-TYT Son dakika
- EYT son dakika yasalaştı! EYT'de 5000 gün prim eşitliği onaylandı mı? Yasa taslağında neler var, 4 madde nedir?
- Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos yeniden yayınlanacak mı?
- Survivor kim elendi 2023? 28 Şubat Survivor kim, hangi yarışmacı gitti? Ünlüler ve Gönüllüler SMS sıralaması! Aziz, Asena, Çağla, Fatih, Elanur...
- Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru takvimi açıklandı mı?
- İstanbul en dayanıklı ve riskli ilçeler hangileri? İstanbul fay hattı nerelerden, hangi ilçelerden geçiyor?
- 2023 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2022-2023 İOKBS sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu! TOKİ konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ! Çatalca ve Silivri...
- Beklenti anketi açıklandı! Maaşlar değişecek, Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı? TÜİK - TEFE - TÜFE rakamları...
- Kayseri deprem son dakika 2023! 28 Şubat Kayseri'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- 1 Mart'ta hangi illerde okullar açılacak? Çarşamba günü okullar açılacak mı? İşte şehirler...