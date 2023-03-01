Konya’da şapka çıkartılacak fedakarlık! Yeni konutları depremzedelere verip eski konutlarında kaldılar

Yine depreme Malatya'da yakalanan 48 yaşındaki Hasan Doğan ise, "12 kişi Konya'ya geldik. Bir an olsun düşünmeden bize bu evi tahsis ettiler. Ev hem büyük hem de sıfır. Ne kadar gönlü geniş insanlarımız var. Allah hepsinden razı olsun. Dedemli halkına ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu.

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