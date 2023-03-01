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Konya’da şapka çıkartılacak fedakarlık! Yeni konutları depremzedelere verip eski konutlarında kaldılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.03.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
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Konya’da şapka çıkartılacak fedakarlık! Yeni konutları depremzedelere verip eski konutlarında kaldılar

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinin ardından Türkiye el ele yaraları sarmaya başladı. Konya'nın Hadim ilçesinde Bozkır Barajı sebebiyle su altında kalacak olan Dedemli Mahallesi sakinleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yöresel mimariye uygun 428 konut yapıldı. Yıllardır yeni evlerinin hayali kuran Dedemli halkı, yaşanan depremin ardından biran olsun düşünmeden evlerini depremzedelere tahsis etti. İşte şapka çıkartılacak fedakarlık...

Konya'nın Hadim ilçesinde yapımı tamamlanan Bozkır Barajı'nın faaliyete geçecek olmasından dolayı sular altında kalacak Dedemli Mahallesi sakinleri için merkez Meram ilçesi Karaman yolu üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan 428 konut yapıldı.

Bazı hak sahipleri köyden buraya gelip yerleşirken, yüzlercesi de boş duruyordu. 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinde Dedemli halkı da üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptı.

Bugüne kadar 82 hak sahibi yıllardır hayalini kurdukları evlerinin anahtarlarını biran olsun düşünmeden, hiçbir karşılık beklemeden depremzedelere verdi. Malatya, Hatay ve Kahramanmaraş gibi illerden gelen yaklaşık 600 depremzede yeni evlerine yerleşip huzur içinde yaşıyor.

"İLK GÜNDEN BERİ BİRAN OLSUN TEREDDÜT ETMEDİLER"

Dedemli SEYDER Başkanı Ali Ceviz ve mahalleli, oluşturdukları koordinasyon binasında hem gelen yardımları topluyor hem de depremzedelerin ihtiyaçlarını gideriyorlar. Başkan Ali Ceviz projenin nasıl hayata geçirildiğini anlattı.

Sabah'ın haberine göre, Ceviz, "Deprem olduktan sonra bizde ne yapabiliriz diye düşündük. 'Evim yuvan olsun' projesi kapsamında vatandaşlarımızla görüştüğümüz de onlar da biran olsun tereddüt etmedi.Yıllardır hayalini kurdukları sıfır evlerinin anahtarlarını hiçbir koşul öne sürmeden, hiçbir ticari kaygı gütmeden bize teslim ettiler. Günden güne de bu sayı giderek arttı." dedi.

Ceviz, "Kendileri taş ve topraktan yapılan damları akan evlerde oturuyorlar. Bahar ayları gibi birçoğu da buraya gelip oturacaktı. Ama hiçbir şekilde şikayet etmediler. Bu çok büyük bir fedakarlık" ifadelerini kullandı.

"BU PROJE ÖRNEK OLSUN"

Depremzede vatandaşlarımızın eksikliklerini de tamamladıklarını belirten Ali Ceviz, "Konya halkı ile el ele verip evlerin eksiklerini tamamladık.Böyle büyük bir afette bile bizi kimsenin yıkamayacağını, dayanışmanın en süt seviyede olabileceğini gösterdik. Umarım bu proje herkese örnek olur. Bunu Dedemli halkı yapabiliyorsa sizlerde yapabilirsiniz. Gün paylaşma, birlik olma günüdür" diye konuştu.

Ali Ceviz, geçen yıl yoğun kar yağışı nedeniyle baraj suyunun köyün sınırlarına kadar gelmesi nedeniyle 100 kadar ailenin köyden buraya gelerek yeni evlerine taşındığını da ifade etti.

Depreme Malatya'da yakalanan ve anne, babası, eşi ve çocuğuyla birlikte Konya'ya gelen 25 yaşındaki Mahmut Seçen, "Allah devletimizden milletimizden razı olsun. Bu insanlar kendileri oturmadığı evleri bize açtılar. Her şeyimizi de tamamladılar. Kendi evimizdeymişiz gibi hissediyoruz. Biz daha ne isteriz" dedi.

Yine depreme Malatya'da yakalanan 48 yaşındaki Hasan Doğan ise, "12 kişi Konya'ya geldik. Bir an olsun düşünmeden bize bu evi tahsis ettiler. Ev hem büyük hem de sıfır. Ne kadar gönlü geniş insanlarımız var. Allah hepsinden razı olsun. Dedemli halkına ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu.

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