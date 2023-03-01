Türkiye tek yürek! Meslek liselerinde deprem seferberliği
Türkiye 6 Şubat tarihinde meydana gelen asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaşanan dehşetin ardından Türkiye tek yürek oldu. Meslek liseleri depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Günlük 2 milyon sıcak yemek çıkaran liselerde çadır üretimine başlandı. 30 bine yakın soba, 240 seyyar tuvalet üretildi. 6 Şubat’tan bu yana 27 milyon ekmek çıkarıldı.
Türkiye'nin dört bir yanındaki meslek liseleri, üretim potansiyelini depremzedeler için kullanmaya başladı. Depremin ilk gününden bu yana adeta fabrika gibi çalışan meslek liseleri, ekmek ve sıcak yemek üretiminin yanı sıra çadır, battaniye, soba yapıp giyim eşyaları da dikmeye başladı. İşte meslek liselerinin depremzedeler için yaptığı çalışmalar:
GÜNLÜK 2 MİLYON SICAK YEMEK: Yaklaşık 2 milyon sıcak yemek her gün 10 ildeki vatandaşlara dağıtılıyor. Şu ana kadar toplam 30 milyona yakın sıcak yemek depremzedelere ulaştırıldı. Deprem bölgesindeki 10 ilde 97 seyyar mutfak ve 7 mobil fırın hizmet veriyor.
27 MİLYON EKMEK: Meslek liselerinde 6 ay önce kurulan ekmek fabrikalarında ise her gün 1 milyon 800 bin ekmek üretiliyor. Şu ana kadar 27 milyona yakın ekmek 10 ile gönderildi. Ayrıca bölgeye günlük 200 bin kumanya dağıtılıyor.
1000 ADET ÇADIR: Bölgeye sevk edilmek üzere ilk etapta 1000 adet çadır üretimine başlandı ve 720 çadırın teslimi gerçekleştirildi. Yine meslek liseleri, halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinde 76 bin 241 uyku tulumu, 115 bin battaniye üretilerek bölgeye ulaştırıldı.
SOBA DA YAPTILAR: Meslek liselerinde 28 bin 804 soba üretilerek depremzede vatandaşlara dağıtıldı. Meslek liselerinde üretilen 632 adet yatak, 18 bin adet panço, atkı ve bere vatandaşlara ulaştırılmak üzere bölgeye sevk edildi.
SERİ ÜRETİME GEÇTİLER
5 MİLYON MASKE: Sabah'ın haberine göre, meslek liselerinde üretilen 5 milyon maske, dezenfektan, kolonya ve sıvı sabundan oluşan 1 milyon 750 bin hijyen seti bölgeye ulaştırıldı.
SEYYAR TUVALET: Meslek liseleri tarafından 240 adet seyyar tuvalet üretimine başlandı ve 90 tanesi bölgeye teslim edildi. Yine meslek liseleri ve halk eğitim merkezlerinde üretilen 25 bin adet medikal önlük ve sedye örtüsü bölgede bulunan hastanelere gönderildi.
KONTEYNER SINIFLAR: Meslek liseleri 1200 adet güneş panelleri ile donatılmış konteyner sınıfın üretimine başladı. Bunun 50 adedi teslim edildi. 500 adet güneş enerjili şarj istasyonu da deprem bölgesine sevk edilmeye başlandı.
PREFABRİK OKULLAR AÇILACAK
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitim çadırları, ilkokul ve ortaokul çadırları kurulduğunu belirterek deprem bölgesinde sürdürülen 'her şart altında eğitime devam' anlayışıyla, 10 ilde Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle çadır kent ve konteyner kent alanlarında 'Mehmetçik Okulları'nı açtıklarını söyledi. Konteyner kentlerde konteyner sınıflar oluşturmaya başladıklarını, ancak buralara prefabrik okullar yapacaklarını belirten Özer, tüm konteyner kentlerde hızla prefabrik okullar açacaklarını açıkladı.
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