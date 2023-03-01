Türkiye tek yürek! Meslek liselerinde deprem seferberliği

Türkiye'nin dört bir yanındaki meslek liseleri, üretim potansiyelini depremzedeler için kullanmaya başladı. Depremin ilk gününden bu yana adeta fabrika gibi çalışan meslek liseleri, ekmek ve sıcak yemek üretiminin yanı sıra çadır, battaniye, soba yapıp giyim eşyaları da dikmeye başladı. İşte meslek liselerinin depremzedeler için yaptığı çalışmalar:

GÜNLÜK 2 MİLYON SICAK YEMEK: Yaklaşık 2 milyon sıcak yemek her gün 10 ildeki vatandaşlara dağıtılıyor. Şu ana kadar toplam 30 milyona yakın sıcak yemek depremzedelere ulaştırıldı. Deprem bölgesindeki 10 ilde 97 seyyar mutfak ve 7 mobil fırın hizmet veriyor.

27 MİLYON EKMEK: Meslek liselerinde 6 ay önce kurulan ekmek fabrikalarında ise her gün 1 milyon 800 bin ekmek üretiliyor. Şu ana kadar 27 milyona yakın ekmek 10 ile gönderildi. Ayrıca bölgeye günlük 200 bin kumanya dağıtılıyor.