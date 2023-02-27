Deprem bölgesinde ’yerinde istihdam’ için seferberlik! Konteyner kentlere mobil ofisler kurulacak | 21 bin kişiye iş kapısı açıldı

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Türkiye İş Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını tespit için sahada çalışıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, sosyal devlet şuuruyla deprem bölgesindeki emekçilerin yanında olup yaralarını sarmak için çalıştıklarını söyledi. Depremden etkilenen ve iş arayan vatandaşların kaldıkları yurt, misafirhane, otel gibi konakladıkları yerleri ziyaret ederek kayıtlarını alıyor ve güncelliyor. İstihdam sağlamak isteyen işveren, sanayi, ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri yönetimleri ve işveren birliklerinden de açık iş talepleri alınıyor.