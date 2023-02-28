Deprem bölgesindeki 400 bin esnaf için seferberlik! Konteyner çarşılar kurulacak

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, hızlı bir şekilde geçici ticaret alanlarının belirlenmesi gerektiğini belirterek "Yıkılan, hasar alan binalar işyerleri ciddi mağduriyet doğurdu. Şehrini bırakmayan esnafın ve tüccarın kalmaya devam etmesi, gidenlerin de geri gelmesi için uygun alanlar belirlenerek çeşitli sektöre tahsis edilmesi gerekiyor. Uygun ticari alanlar belirlenerek çeşitli sektörlere tahsis edilmeli, geçici süreyle de olsa konteynerlerde ticaret yapmalarının önü açılmalıdır. İşyerleri büyük ölçüde hasar alan işletmeler ürünlerini çıkarmak istiyor. Malzemesini çıkaran işletmelerin başka şehirlere göçünü önlemek için ticari alanlar belirlenmeli. Oda olarak gerekli organizasyonu yapmaya hazırız. Büyükşehir Belediye binası gibi büyük alanlarda kurulacak konteyner çarşı sistemi ile firmaları yeniden ayağa kaldırmak zorundayız" değerlendirmesini yaptı.