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Haberler Galeri Ebru Gündeş’in sevgilisi Rassan Khoshnaw’dan depremzedelere büyük yardım! Haluk Levent duyurdu...

Ebru Gündeş’in sevgilisi Rassan Khoshnaw’dan depremzedelere büyük yardım! Haluk Levent duyurdu...

10 ili vuran depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken ünlü isimler de elini taşın altına koydu. Arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken tüm ülke ihtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye gönderebilmek için seferberlik başlattı. Şarkıcı ve AHBAP platformu kurucusu Haluk Levent, yardım için bağış yapan ünlü isimleri açıkladı. Sanat ve spor camiasından birçok ünlü ismin destek verdiği kampanyaya Ebru Gündeş'in Kuzey Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw da dahil oldu.

Giriş Tarihi: 09.02.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 11:05
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Ebru Gündeş’in sevgilisi Rassan Khoshnaw’dan depremzedelere büyük yardım! Haluk Levent duyurdu...

Tüm Türkiye deprem bölgesi için seferber olurken, şarkıcı ve AHBAP platformu kurucusu Haluk Levent, ünlü isimlerin dayanışma ve yardım amacıyla kendisiyle iletişime geçtiğini şu mesajla duyurdu:

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Ebru Gündeş’in sevgilisi Rassan Khoshnaw’dan depremzedelere büyük yardım! Haluk Levent duyurdu...

"Dayanışma adına ilk arayan Kıvanç Tatlıtuğ oldu. 200 bin TL bağış yaptı. Ayrıca lojistik ihtiyaç için destek vereceğini söyledi.

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Ebru Gündeş’in sevgilisi Rassan Khoshnaw’dan depremzedelere büyük yardım! Haluk Levent duyurdu...

Ardından Merih Demiral aradı. 1 milyon TL bağış yaptı. Ve sevgili kardeşim Murat K. kardeşim 325.646 dolar bağış yaptı"

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Ebru Gündeş’in sevgilisi Rassan Khoshnaw’dan depremzedelere büyük yardım! Haluk Levent duyurdu...

Sanat ve spor camiasından birçok ünlü ismin destek verdiği kampanyaya Ebru Gündeş'in Kuzey Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw da dahil oldu.

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Ebru Gündeş’in sevgilisi Rassan Khoshnaw’dan depremzedelere büyük yardım! Haluk Levent duyurdu...

Rassan Khoshnaw 400 bin dolar bağışta bulundu. İşte ünlü isimlerin yaptığı yardımlar...