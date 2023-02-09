Ebru Gündeş’in sevgilisi Rassan Khoshnaw’dan depremzedelere büyük yardım! Haluk Levent duyurdu...

10 ili vuran depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken ünlü isimler de elini taşın altına koydu. Arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken tüm ülke ihtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye gönderebilmek için seferberlik başlattı. Şarkıcı ve AHBAP platformu kurucusu Haluk Levent, yardım için bağış yapan ünlü isimleri açıkladı. Sanat ve spor camiasından birçok ünlü ismin destek verdiği kampanyaya Ebru Gündeş'in Kuzey Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw da dahil oldu.